A do ta ketë më në fund Vuçiç takimin bilateral me Trumpin në Nju Jork?
Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, tha këtë mëngjes se udhëton për në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së për të "mbrojtur interesat e Serbisë" dhe paralajmëroi një sërë takimesh bilaterale — mes tyre edhe me presidentin amerikan Donald Trump. Vitin e kaluar takimi nuk ndodhi; diplomatja Branka Latinoviç thotë për Danasin se pritja e Trumpit "nuk është asnjë ekskluzivitet — është pritje për të gjithë".
Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, tha këtë mëngjes, duke folur për Radio Beogradin, se shkon në sesionin e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ku edhe këtë herë do të flasë për pozicionin e Serbisë dhe do të “mbrojë interesat e Serbisë”, dhe paralajmëroi një varg takimesh bilaterale — mes tyre edhe me presidentin e SHBA-së, Donald Trump. “Po shkoj të mbroj interesat e Serbisë. Çdo herë jam përpjekur të tregoj pozicionin e vendit tonë, i cili është në rrugën evropiane, por që sipas parametrave të ndryshëm i përket Jugut global dhe është i afërt me vendet afrikane dhe aziatike”, tha Vuçiç.
Në Nju Jork ai do të ketë takime të shumta në margjina të sesionit — “nga pritja tek presidenti amerikan Donald Trump”, siç tha ai, deri te takimi i pritshëm me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov, me të cilin tha se duhet të diskutojë për Industrinë e Naftës së Serbisë (NIS).
Vitin e kaluar Vuçiç ishte në Asamblenë e OKB-së, mbajti fjalimin e tij, por në margjina nuk u takua me Trumpin, i cili gjithashtu ishte atje. Në vend të Trumpit, Vuçiç u takua me sekretarin amerikan të Shtetit, Marco Rubion, me të cilin diskutoi për forcimin e dialogut politik midis dy vendeve, përmirësimin e bashkëpunimit ekonomik dhe sfidat e përbashkëta të sigurisë; fokusi, siç u tha atëherë, ishte ekonomia dhe tregtia, sidomos çështja e tarifave amerikane. Vuçiç tha se i kishte thënë Rubios t’i përcillte Trumpit ftesën për të vizituar Serbinë.
Vitin e kaluar pati polemika pasi, sipas shkrimeve, Trumpi nuk e kishte ftuar Vuçiçin në darkën tradicionale të presidentit amerikan në OKB — me gjithë Evropën të ftuar përveç Putinit, Lukashenkos dhe Vuçiçit, sipas zëvendëskryetarit të SSP-së, Borko Stefanoviçit. “I vetmi fatalist në rolin e presidentit në largim të Serbisë gjatë asaj kohe hëngri sandviçe në korridor, duke treguar në mënyrë ilustruese si duket kur një autokrat ha të ardhmen e Serbisë”, tha Stefanoviçi. Ministri i Jashtëm Marko Gjuriç e mohoi, duke publikuar ftesën e darkës dhe duke thënë se Vuçiç kishte marrë ftesën që më 2 shtator, por nuk kishte mundur të merrte pjesë për shkak të takimeve bilaterale në të njëjtën kohë.
Duke komentuar paralajmërimin e Vuçiçit për takimin e ardhshëm me Trumpin, ambasadorja në pension Branka Latinoviç tha për Danasin se Vuçiç përmend vetëm pritjen tek Trumpi dhe takimin e planifikuar me Lavrovin — “po me liderët e BE-së? Ne jemi në rrugën evropiane, apo jo?” Pritja që organizon Misioni Amerikan në OKB dhe ku nikoqir, sipas traditës, do të jetë presidenti amerikan Trump, është një pritje me karakter të përgjithshëm ku ftohen të gjithë shefat e delegacioneve — “nuk është asnjë ekskluzivitet, është pritje për të gjithë”, thekson Latinoviç. Ajo shton se theksi i Vuçiçit se “shkon në Nju Jork për të mbrojtur interesat e Serbisë” është në funksion të zgjedhjeve, pasi për të mbrojtur interesat e vendit që përfaqëson, vendi do të duhej të ishte në agjendën e Asamblesë — “dhe për fat të mirë kjo nuk po ndodh”.
Burimi: Danas
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.