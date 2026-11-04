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04 Nën 2026
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Kosova

Kurti në tryezën me UNICEF-in: Shëndeti mendor i fëmijëve dhe të rinjve, prioritet shtetëror

Kryeministri Albin Kurti mori pjesë në tryezën e diskutimit për shëndetin mendor të fëmijëve dhe të rinjve, të organizuar nga Zyra e Kryeministrit në bashkëpunim me UNICEF-in, ku paralajmëroi krijimin e një grupi ndërinstitucional pune dhe hartimin e dokumenteve strategjike kombëtare.

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Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, gjatë një mbledhjeje të Qeverisë së Kosovës. (Foto: Zyra e Kryeministrit të Republikës së Kosovës, domeni publik përmes Wikimedia Commons)

Kryeministri Albin Kurti mori pjesë në tryezën e diskutimit për shëndetin mendor, të organizuar nga Zyra e Kryeministrit në bashkëpunim me UNICEF-in, ku theksoi se shëndeti mendor dhe mirëqenia e fëmijëve dhe të rinjve është pjesë përbërëse e politikave shtetërore, siç njofton RTK.

Sipas raportimit të RTK-së, Kurti foli për ndërtimin e një sistemi të integruar që garanton parandalim, identifikim të hershëm dhe mbështetje të vazhdueshme. Ai tha se raporti për shëndetin mendor dhe mbështetjen psikosociale kishte ofruar një pasqyrë dhe rekomandime të rëndësishme dhe se, pas lansimit të tij, u kishte kërkuar palëve të takoheshin sërish, që diskutimi të kalojë nga evidenca te veprimi.

Kreu i Qeverisë theksoi se shëndeti mendor nuk është përgjegjësi e një sektori të vetëm, sepse lidhet me shëndetësinë, mjedisin e të nxënit, familjet, shërbimet sociale dhe shëndetësore, sigurinë, komunitetet dhe mundësitë. Si masa qeveritare ai përmendi shtesat për fëmijë dhe mbështetjen për nënat lehona, të cilat, sipas tij, janë rritur gradualisht ndër vite.

Si hap të radhës, pas takimit, ekipi i kryeministrit pritet të nisë procedurat për krijimin e një grupi ndërinstitucional pune për një qasje të koordinuar, me synim përfundimtar hartimin e dokumenteve strategjike kombëtare për shëndetin mendor. Pjesëmarrësit e tryezës vijuan diskutimet për hapat e mëtejshëm dhe veprimet prioritare për forcimin e sistemit të shëndetit mendor dhe të mbështetjes psikosociale për fëmijët dhe të rinjtë në Kosovë.

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