Kurti përmbyll vizitat në Paris e Dublin: Takime me Macronin, kreun e NATO-s dhe liderë evropianë
Siç njofton KosovaPress, kryeministri Albin Kurti ka përmbyllur të shtunën një javë të ngjeshur me takime e aktivitete të rëndësishme, si pjesë e vizitave në kryeqytetin e Francës, Paris, dhe atë të Irlandës, Dublin. Në një postim në rrjetet sociale, Kurti ka dhënë detaje nga takimet që ka zhvilluar me zyrtarë të shteteve të ndryshme, përfshirë edhe kreun e Aleancës Veri-Atlantike.
Në Paris, sipas Kurtit, ai u prit dy herë në Pallatin Élysée — në mbrëmjen e organizuar nga presidenti Emmanuel Macron dhe të nesërmen për takim bilateral — si dhe nga presidenti i Senatit, Gérard Larcher. Në Asamblenë Kombëtare të Francës, ai bashkëbisedoi me përfaqësues të Komisionit për Politikë të Jashtme dhe atij për Çështje Evropiane, ndërsa u prit në takim edhe nga kryesuesi Bruno Fuchs.
Gjatë qëndrimit në kryeqytetin francez, Kurti mori pjesë në Forumin e Paqes, në panelin “Making Peace Last: Rebuilding Societies After War”, dhe iu bashkua lansimit të Deklaratës Politike për Fëmijët. Ai u prit nga kryetari i Parisit, Emmanuel Grégoire, u takua me kryeministrin e Armenisë, Nikol Pashinyan, dhe me Përfaqësuesin e Posaçëm të BE-së, Peter Sørensen, siç njofton KosovaPress. Kurti vizitoi edhe qendrën e teknologjisë dhe inovacionit STATION F, mbajti fjalë dhe diskutoi me studentë në Paris School of International Affairs – Sciences Po, dhe u takua me profesorin Philippe Aghion, i nderuar vitin e kaluar me Çmimin Nobel për Ekonomi, ndërsa zhvilloi intervista me RFI, Le Monde e France 24.
Në Dublin, në nisje të Samitit të IX të Komunitetit Politik Evropian (EPC), Kurti u prit nga kryeministri irlandez Micheál Martin dhe mori pjesë në tryezën e rrumbullakët me liderë të tjerë pjesëmarrës. Në margjina të samitit, ai u takua e bashkëbisedoi me ministren e Jashtme dhe të Tregtisë të Irlandës, Helen McEntee, me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, me kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar, Andy Burnham, atë të Kanadasë, Mark Carney, atë të Hungarisë, Péter Magyar, kryeministren e Danimarkës, Mette Frederiksen, presidentin e Zvicrës, Guy Parmelin, dhe Sekretarin e Përgjithshëm të Këshillit të Evropës, Alain Berset.
Vizita në Irlandë u mbyll me pritjen në Parlamentin e Republikës së Irlandës nga përfaqësues të Komitetit për Çështje të Bashkimit Evropian dhe me takimin, fjalën dhe diskutimin në Institutin për Çështje Ndërkombëtare dhe Evropiane (IIEA), ku Kurti foli për rrugëtimin e Kosovës drejt integrimit evropian. Në Dublin, ai zhvilloi edhe një intervistë për Irish Times.
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