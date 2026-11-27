Kurti udhëtoi drejt Tiranës, merr pjesë në Samitin e Planit të Rritjes
Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka udhëtuar drejt kryeqytetit të Republikës së Shqipërisë.
Në njoftimin për media të Kryeministrisë bëhet e ditur se Kurti do të marrë pjesë në Samitin e Liderëve në kuadër të Planit të Rritjes.
“Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, udhëtoi drejt kryeqytetit të Republikës së Shqipërisë, ku do të marrë pjesë në Samitin e Liderëve në kuadër të Planit të Rritjes”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/
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