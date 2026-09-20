Kuskus maroken me perime — receta klasike e kuzhinës së Afrikës së Veriut
Kuskus i shkriftuar me avull, i shërbyer mbi një shtrat perimesh të ziera ngadalë në lëng erëzash — pjata emblematike e Marokut që bashkon familjen rreth tryezës të premten.
PËRBËRËSIT (për 6 persona):
- 500 g kuskus (kokrrat e grira)
- 2 qepë mesatare, të prera në copa
- 2 karrota, të prera në rrathë
- 2 kunguj të njomë (zucchini), të prerë në copa
- 1 patate mesatare, e prerë në kubikë
- 200 g kungull i verdhë, i prerë në kubikë
- 150 g qiqra të ziera (të konservuara, të kulluara)
- 4 lugë gjelle vaj ulliri
- 1 lugë çaji shafran pluhur (ose 1 majë fije shafrani)
- 1 lugë çaji xhenxhefil pluhur
- 1 lugë çaji qimnon
- 1 lugë çaji paprika e ëmbël
- 1 tufë koriandër dhe majdanoz i freskët
- Kripë dhe piper i zi sipas shijes
- 700 ml ujë ose lëng perimesh
HAPAT E PËRGATITJES:
- Në një tenxhere të madhe nxeh vajin e ullirit dhe kaurdis qepët 3-4 minuta derisa të zbuten.
- Shto karrotat, patatet, kungullin e verdhë dhe erëzat (shafran, xhenxhefil, qimnon, paprika, kripë, piper); kaurdis 2 minuta që erëzat të çlirojnë aromën.
- Hidh ujin ose lëngun e perimeve dhe lër të ziejë. Ule zjarrin dhe ziej ngadalë 25 minuta.
- Shto kungujt e njomë dhe qiqrat; vazhdo zierjen edhe 15 minuta derisa perimet të jenë të buta.
- Ndërkohë përgatit kuskusin: vendose në një enë të thellë, shto 2 lugë vaj ulliri dhe pak kripë, përzie. Hidh 500 ml ujë të valuar, mbulo me kapak dhe lër 5 minuta. Pastaj “shkrij” kokrrat me pirun që të mos ngjiten.
- Hidhe kuskusin në një pjatë të madhe servirjeje, hap një gropë në mes dhe vendos perimet sipër. Spërkat me koriandër dhe majdanoz të freskët të grirë hollë.
- Shërbeje të nxehtë, me lëngun e perimeve në anë për ata që e duan më të lagësht.
KOHA: Përgatitja 20 minuta, gatimi 45 minuta.
PORCIONET: 6.
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