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Perime

Kuskus maroken me perime — receta klasike e kuzhinës së Afrikës së Veriut

Kuskus i shkriftuar me avull, i shërbyer mbi një shtrat perimesh të ziera ngadalë në lëng erëzash — pjata emblematike e Marokut që bashkon familjen rreth tryezës të premten.

· 2 min lexim

PËRBËRËSIT (për 6 persona):

  • 500 g kuskus (kokrrat e grira)
  • 2 qepë mesatare, të prera në copa
  • 2 karrota, të prera në rrathë
  • 2 kunguj të njomë (zucchini), të prerë në copa
  • 1 patate mesatare, e prerë në kubikë
  • 200 g kungull i verdhë, i prerë në kubikë
  • 150 g qiqra të ziera (të konservuara, të kulluara)
  • 4 lugë gjelle vaj ulliri
  • 1 lugë çaji shafran pluhur (ose 1 majë fije shafrani)
  • 1 lugë çaji xhenxhefil pluhur
  • 1 lugë çaji qimnon
  • 1 lugë çaji paprika e ëmbël
  • 1 tufë koriandër dhe majdanoz i freskët
  • Kripë dhe piper i zi sipas shijes
  • 700 ml ujë ose lëng perimesh

HAPAT E PËRGATITJES:

  1. Në një tenxhere të madhe nxeh vajin e ullirit dhe kaurdis qepët 3-4 minuta derisa të zbuten.
  2. Shto karrotat, patatet, kungullin e verdhë dhe erëzat (shafran, xhenxhefil, qimnon, paprika, kripë, piper); kaurdis 2 minuta që erëzat të çlirojnë aromën.
  3. Hidh ujin ose lëngun e perimeve dhe lër të ziejë. Ule zjarrin dhe ziej ngadalë 25 minuta.
  4. Shto kungujt e njomë dhe qiqrat; vazhdo zierjen edhe 15 minuta derisa perimet të jenë të buta.
  5. Ndërkohë përgatit kuskusin: vendose në një enë të thellë, shto 2 lugë vaj ulliri dhe pak kripë, përzie. Hidh 500 ml ujë të valuar, mbulo me kapak dhe lër 5 minuta. Pastaj “shkrij” kokrrat me pirun që të mos ngjiten.
  6. Hidhe kuskusin në një pjatë të madhe servirjeje, hap një gropë në mes dhe vendos perimet sipër. Spërkat me koriandër dhe majdanoz të freskët të grirë hollë.
  7. Shërbeje të nxehtë, me lëngun e perimeve në anë për ata që e duan më të lagësht.

KOHA: Përgatitja 20 minuta, gatimi 45 minuta.
PORCIONET: 6.

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