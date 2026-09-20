Prebranac serb — fasule të pjekura në furrë me qepë të karamelizuara
Fasule pllaqi të buta të pjekura ngadalë në furrë me shtresë qepësh të karamelizuara dhe paprika — receta klasike serbe e vjeshtës.
Përbërësit (4-6 porca)
- 500 g fasule pllaqi të thata
- 4-5 qepë të mëdha, të prera në rripa të holla
- 4 thelpinj hudhre, të shtypur
- 3-4 lugë gjelle vaj ulliri
- 2 lugë gjelle paprika të ëmbël
- 2-3 gjethe dafine
- kripë, piper i zi i sapo-bluar
- 1 lugë çaji sheqer
- ujë ose lëng perimesh sipas nevojës
- bukë e ngrohtë për servirje
Hapat e përgatitjes
- Qitini fasulet në ujë të ftohtë dhe lërini të fryhen gjatë gjithë natës (të paktën 8 orë). Të nesërmen kulloni ujin, lani fasulet dhe ziejini në ujë të ri për rreth 20 minuta, derisa të zbuten pak, por pa u zier plotësisht.
- Ndërkohë, në një tigan të madh me vaj ulliri skuqni qepët në zjarr të mesëm-pak për 15-20 minuta, derisa të karamelizohen dhe të marrin ngjyrë të artë. Shtoni hudhrën, paprikën dhe sheqerin, përzieni për 1-2 minuta.
- Ngroheni furrën në 200°C. Në një tavë balte ose enë qeramike shtroni gjysmën e qepëve, vendosni fasulet e kulluara sipër me gjethet e dafinës, kripë e piper, pastaj shtroni qepët e mbetura sipër. Hidhni ujë të ngrohtë ose lëng perimesh derisa të mbulohen dy të tretat e tavës.
- Pini tavën në furrë për 45-60 minuta, derisa sipërfaqja të ketë formuar një kore të artë dhe të kërcitur dhe fasulet të jenë kremoze.
- Lëreni të pushojë 10 minuta dhe servini të ngrohtë, me bukë të freskët.
Koha: përgatitja 20 min + njomja 8 orë + gatimi 1 orë 20 min | Porcione: 4-6
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