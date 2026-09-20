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20 Sht 2026
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Prebranac serb — fasule të pjekura në furrë me qepë të karamelizuara

Fasule pllaqi të buta të pjekura ngadalë në furrë me shtresë qepësh të karamelizuara dhe paprika — receta klasike serbe e vjeshtës.

· 2 min lexim

Përbërësit (4-6 porca)

  • 500 g fasule pllaqi të thata
  • 4-5 qepë të mëdha, të prera në rripa të holla
  • 4 thelpinj hudhre, të shtypur
  • 3-4 lugë gjelle vaj ulliri
  • 2 lugë gjelle paprika të ëmbël
  • 2-3 gjethe dafine
  • kripë, piper i zi i sapo-bluar
  • 1 lugë çaji sheqer
  • ujë ose lëng perimesh sipas nevojës
  • bukë e ngrohtë për servirje

Hapat e përgatitjes

  1. Qitini fasulet në ujë të ftohtë dhe lërini të fryhen gjatë gjithë natës (të paktën 8 orë). Të nesërmen kulloni ujin, lani fasulet dhe ziejini në ujë të ri për rreth 20 minuta, derisa të zbuten pak, por pa u zier plotësisht.
  2. Ndërkohë, në një tigan të madh me vaj ulliri skuqni qepët në zjarr të mesëm-pak për 15-20 minuta, derisa të karamelizohen dhe të marrin ngjyrë të artë. Shtoni hudhrën, paprikën dhe sheqerin, përzieni për 1-2 minuta.
  3. Ngroheni furrën në 200°C. Në një tavë balte ose enë qeramike shtroni gjysmën e qepëve, vendosni fasulet e kulluara sipër me gjethet e dafinës, kripë e piper, pastaj shtroni qepët e mbetura sipër. Hidhni ujë të ngrohtë ose lëng perimesh derisa të mbulohen dy të tretat e tavës.
  4. Pini tavën në furrë për 45-60 minuta, derisa sipërfaqja të ketë formuar një kore të artë dhe të kërcitur dhe fasulet të jenë kremoze.
  5. Lëreni të pushojë 10 minuta dhe servini të ngrohtë, me bukë të freskët.

Koha: përgatitja 20 min + njomja 8 orë + gatimi 1 orë 20 min | Porcione: 4-6

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