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Perime

Kuskus maroken me perime dhe qiqra — receta klasike e Magrebit

· 2 min lexim

Kuskusi është pjata kombëtare e Marokut dhe e gjithë Magrebit — një simbol i mikpritjes dhe i tryezave të përbashkëta familjare. Kokrrat e imëta të grurit gatuhen tradicionalisht në avull, duke u bërë të buta e të ajrosura, dhe shërbehen me perime të stinës, qiqra të ziera e një përzierje erëzash aromatike që i japin shije të ngrohtë e ekzotike.

Përbërësit (për 4 persona)

  • 250 g kuskus (kokrra gruri të grimcuar)
  • 2 lugë gjelle vaj ulliri
  • 1 qepë e madhe, e grirë imët
  • 2 thelpinj hudhër, të shtypur
  • 2 karota, të prera në kubikë
  • 2 kunguj (courgette), të prera në kubikë
  • 1 spec i kuq, i prerë në kubikë
  • 2 domate të pjekura, të grira (ose 200 g domate të konservuara)
  • 400 g qiqra të ziera (të kulluara)
  • 1 lugë çaji shafran i Indisë
  • 1 lugë çaji qimnon
  • 1 lugë çaji paprika e ëmbël
  • 1/2 lugë çaji kanellë
  • 1/2 lugë çaji xhenxhefil i bluar
  • kripë dhe piper i zi sipas shijes
  • 500 ml lëng perimesh (ose ujë)
  • majdanoz dhe koriandër të freskët për shërbim
  • 2 lugë gjelle rrush i thatë (opsional)

Hapat e përgatitjes

  1. Nxehni vajin e ullirit në një tenxhere të madhe dhe skuqni qepën e grirë për 3-4 minuta derisa të zbutet. Shtoni hudhrën dhe erëzat (shafranin e Indisë, qimnonin, paprikën, kanellën, xhenxhefilin) dhe skuqini edhe 1 minutë për të çliruar aromën.
  2. Shtoni karotat, kungujt dhe specin e kuq. Skuqini perimet 5 minuta duke i përzier herë pas here.
  3. Shtoni domatet e grira, qiqrat e ziera dhe lëngun e perimeve. Shtoni kripë dhe piper, mbulojeni tenxheren dhe ziejini në zjarr të ulët për 15-20 minuta, derisa perimet të zbuten.
  4. Ndërkohë përgatisni kuskusin: vendoseni në një tas të madh, shtoni një lugë vaj ulliri dhe pak kripë, derdhni sipër 300 ml ujë të vluar (ose lëng perimesh), mbulojeni dhe lëreni 5 minuta. Pastaj shkundeni me pirun që kokrrat të ndahen.
  5. Servireni kuskusin në pjata të thella, vendosni sipër perimet me qiqra bashkë me lëngun e tyre, spërkatni me majdanoz e koriandër të freskët dhe rrush të thatë sipas dëshirës. Shërbehet i ngrohtë.

Koha e përgatitjes: 15 minuta. Koha e gatimit: 30 minuta. Porcione: 4.

Foto: Rainer Zenz, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

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