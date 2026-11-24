Kuvendi voton të enjten buxhetin 2027 dhe paketën fiskale, në rend dite edhe aktet normative për protestat
Kryetari i Kuvendit, Niko Peleshi, firmosi këtë të martë urdhrin për seancën plenare të së enjtes, më 26 nëntor, e cila nis në orën 10:00 dhe ka 19 pika në rendin e ditës, siç njofton Shqiptarja.com. Në qendër të seancës është votimi i buxhetit të vitit 2027, i përshkruar nga socialistët si më i madhi në historinë e vendit, me shpenzime prej 976 miliardë lekësh.
Sipas Shqiptarja.com, projektbuxheti parashikon 907 miliardë lekë të ardhura dhe 202 miliardë lekë investime publike. Bashkë me buxhetin, Kuvendi do të votojë edhe ndryshimet në pesë ligje të paketës fiskale, që prekin tatimin mbi të ardhurat, TVSH-në, procedurat tatimore, taksat kombëtare dhe akcizat.
Në buxhet janë parashikuar rreth 24 miliardë lekë për pensionistët, ndërsa për herë të parë financohet skema e re e bebeve, me pagesa deri në moshën 5-vjeçare. Projektbuxheti kaloi fazën e fundit të shqyrtimit në komisione vetëm me votat e mazhorancës, pa mbështetjen e opozitës.
Në rendin e ditës së së enjtes janë edhe dy aktet normative të qeverisë të 28 tetorit: ndryshimet në ligjin për tubimet dhe dëmshpërblimi i subjekteve të prekura nga aktet e dhunshme gjatë protestave. Këto dy akte pritet të jenë ndër pikat më të debatuara të seancës, për shkak të ndjeshmërisë politike që mbartin.
Axhenda e seancës plenare, siç njofton Shqiptarja.com, përfshin gjithashtu projektligjet për tregjet e kriptoaseteve, donacionet dhe sponsorizimet, mbikëqyrjen shtesë të institucioneve financiare, kontabilitetin në sektorin publik dhe kontrollin e punimeve të ndërtimit, si edhe ngritjen e Liceut Francez të Korçës dhe një shtesë në përbërjen e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për fazën e dytë të reformës administrativo-territoriale.
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