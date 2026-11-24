Jeta Deda vihet në krye të Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi”
Jeta Deda është emëruar në krye të Spitalit Universitar “Shefqet Ndroqi”, në Tiranë duke marrë detyrën e drejtoreshës së përgjithshme të këtij institucioni.
Ajo ka zëvendësuar Elisaveta Treskën, në këtë detyrë. Më herët Deda ka qenë në postin e drejtueses së AKU dhe së fundmi ishte drejtoreshë e Drejtore e Përgjithshme e Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor.
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