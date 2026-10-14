☁️
Tiranë 21°C · Vranët 14 Tetor 2026
S&P 500 7,805 ▼0.02%
DOW 51,670 ▼0.35%
NASDAQ 27,204 ▼0.15%
NAFTA 95.46 ▲1.4%
ARI 4,109 ▼1.63%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924 EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924
₿ CRYPTO
BTC $82,732 ▼ -0.6% ETH $2,481 ▼ -0.82% XRP $1.3590 ▼ -0.15% SOL $105.5600 ▼ -0.8%
S&P 500 7,805 ▼0.02 % DOW 51,670 ▼0.35 % NASDAQ 27,204 ▼0.15 % NAFTA 95.46 ▲1.4 % ARI 4,109 ▼1.63 % S&P 500 7,805 ▼0.02 % DOW 51,670 ▼0.35 % NASDAQ 27,204 ▼0.15 % NAFTA 95.46 ▲1.4 % ARI 4,109 ▼1.63 %
EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924 EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924
14 Tet 2026
Breaking
Prishtina paralajmëron kallëzim penal ndaj kryeshefit të KMDK-së për mbylljen e deponisë së Mirashit gjatë natës «Pride» zbulon kastin e plotë për Bridge Theatre: muzikali nga filmi i vitit 2014 hapet më 12 nëntor në Londër “Mrekullitë e Arbërisë”, mbrëmje kushtuar pasurisë së folklorit shqiptar Lajmet e rreme për humbje jete, reagon Ministria e Shëndetësisë: Ja gjendja e të lënduarve Blerim Isufaj ankohet në Supreme për shkarkimin e tij
Menu
Politika

Lajmet e rreme për humbje jete, reagon Ministria e Shëndetësisë: Ja gjendja e të lënduarve

· 2 min lexim
për humbje

Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale ka reaguar lidhur me gjendjen shëndetësore të personave të paraqitur në strukturat spitalore pas protestës, duke dhënë detaje mbi situatën dhe duke hedhur poshtë pretendimet për humbje jete.

Asnjë humbje jete në strukturat spitalore. Përkujdesje shëndetësore maksimale për çdo të lënduar”, thuhet në njoftimin zyrtar.

Po ashtu bëhet me dije se në Spitalin Universitar të Traumës është paraqitur një protestues, i cili po i nënshtrohet ekzaminimeve mjekësore. Ai paraqitet në gjendje të mirë shëndetësore dhe është koshient.

Në të njëjtin spital është paraqitur edhe një efektiv policie, i cili, pasi ka marrë trajtimin e nevojshëm mjekësor, është larguar me këshillën e mjekut.

Ndërkohë, në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” janë paraqitur tre protestues me dëmtime të lehta. Dy prej tyre janë larguar nga spitali pas marrjes së trajtimit mjekësor, ndërsa personi i tretë vijon të jetë nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.

Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale bën të ditur se po e ndjek situatën në koordinim të vazhdueshëm me strukturat përkatëse dhe se do të informojë në vijim për çdo zhvillim të ri.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu