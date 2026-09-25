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Kosova

Tasholli: Rinia e ka kap në dorë UÇK-në, s’ka kush që ia heq

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Përfaqësuesi i platformës “Liria ka Emër”, Ismail Tasholli, ka thënë se protestat që po zhvillohen në Prishtinë në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës po marrin gjithnjë e më shumë mbështetje, veçanërisht nga të rinjtë.

Protestat kanë hyrë në natën e nëntë, ndërsa mijëra qytetarë janë mbledhur në Prishtinë për të shprehur mbështetje për ish-krerët e UÇK-së pas vendimit të Gjykatës Speciale në Hagë.

Tasholli, duke folur në Debat Plus, ka thënë se pjesëmarrja e të rinjve është një nga zhvillimet kryesore të këtyre protestave.

“Unë po e them shpesh si metaforë që rinia e ka kap në dorë UCK-në. Dhe s’ka kush më që ia heq, veç lodheni. Ky është lajmi i mirë në krejt këtë fatkeqësi që na ka ndodhur neve, dhe tensioni dhe masa është duke u shtuar në pritje të saj për një seriozitet të madh të madh karshi atyre që janë në Hag”, ka thënë Tasholli.

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