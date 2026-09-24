☁️
Tiranë 14°C · Vranët 24 Shtator 2026
S&P 500 7,704 ▼0.02%
DOW 51,350 ▼0.31%
NASDAQ 26,939 ▲0.01%
NAFTA 94.76 ▲0.16%
ARI 4,310 ▲0.28%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056
₿ CRYPTO
BTC $84,378 ▼ -0.08% ETH $2,688 ▲ +0.36% XRP $1.5469 ▲ +3.02% SOL $117.0300 ▲ +2.03%
S&P 500 7,704 ▼0.02 % DOW 51,350 ▼0.31 % NASDAQ 26,939 ▲0.01 % NAFTA 94.76 ▲0.16 % ARI 4,310 ▲0.28 % S&P 500 7,704 ▼0.02 % DOW 51,350 ▼0.31 % NASDAQ 26,939 ▲0.01 % NAFTA 94.76 ▲0.16 % ARI 4,310 ▲0.28 %
EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1398 EUR/GBP 0.8595 EUR/CHF 0.9392 EUR/ALL 91.4617 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4034 EUR/TRY 55.6772 EUR/JPY 180.21 EUR/CAD 1.6056
24 Sht 2026
Breaking
Minnesota Lynx dhe Indiana Fever përballen në Target Center më 24 shtator 2026 Sam Presti: Thunder 2026–27 kanë shansin të jenë po aq të fortë sa ekipi kampion i 2025 Parashikimet për lirinë e tregut në MLB 2026: tre picherë që priten të ndryshojnë balancën «Saw» gjen regjisorin e ri: Mike P. Nelson merr franshizën horror, James Wan rikthehet si producent Muriqi feston golin me fanellën “Jo në emrin tim”: Fitoren ua dedikoj çlirimtarëve
Menu
Politika

Deputeti i PD zbulon letrën që i ka çuar ish-kryetares së SHISH, Vlora Hysenit

· 2 min lexim

Deputeti i Partisë Demokratike, Klevis Balliu i ftuar këtë të enjte në emisionin “Now” me Erla Mëhillin në Euronews Albania ka zbuluar detaje nga përgjigjia që ka marrë nga ish-drejtoresha e shërbimit informativ shtetëror, Vlora Hyseni lidhur me një letër që i ka dërguar më parë. Ai theksoi se ka marrë përgjigje lidhur me letrën e tij por për shkak se është informacion i deklasifikuar nuk mund të japë më shumë detaje.

“E kam pyetur dhe në mënyrë zyrtare. Jo, e kam pyetur dhe në mënyrë zyrtare me letër. Kam çuar një letër për të cilën më ka kthyer përgjigje. E kam pyetur edhe në komision. Përgjigjen unë nuk mund ta them sepse edhe ajo përgjigje është sekret për shkak të natyrës së punës që kishte zonja dhe institucioni.

Kishte përgjigje. Mund të them këtë, ju mund të kërkoni se nuk ka ndonjë sekret, por për shkak se nuk e kanë deklasifikuar unë s’mund ta shpjegoj.

Dhe rasti i komisionit, ku kemi diskutuar prej plot një orë. E vetmja gjë që mund të them unë për atë që s’ka ndonjë natyrë tjetër. Kishim kolegë që pyetjeve që kishim ne në lidhje, që kisha unë në lidhje me marrëdhënien e Vlora Hysenit me Gys Agasin, i përqeshnin.

Se i dukeshin si çmendurira dhe sot në fakt edhe tek Parlamenti, deklarova që ata të komisionit duhet të flisnin sot, anëtarët e partisë socialiste në Komision e Punëve të Brendshme.

Ata duhet të flisnin sot. Ne sot shkuam atje sepse kërkonim që Edi Rama të vijë, Parlamenti të mbajë përgjegjësi, të bëhet shpërndarja e parlamentit, të bëhemi gati për zgjedhjet e radhës. Ndërkohë, prokuroria duhet të bëjë detyrën e vet, të shikojë”, tha ai.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu