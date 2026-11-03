Lansohet platforma e identitetit elektronik, Kurti: Hap drejt digjitalizimit
Platforma kombëtare e identitetit elektronik dhe portofolit digjital u lansua të martën në Prishtinë; nga viti i ardhshëm qytetarët do të mund ta kenë letërnjoftimin digjital në telefon.
Kryeministri Albin Kurti mori pjesë të martën në lansimin e Platformës Kombëtare të Identitetit Elektronik, siç njofton RTK. Kurti e quajti këtë një moment kyç për shtetin dhe një hap të rëndësishëm drejt digjitalizimit të plotë të shërbimeve publike dhe forcimit të sovranitetit digjital, duke u dhënë qytetarëve dhe bizneseve qasje të sigurt në shërbimet digjitale të shtetit.
Platforma e identitetit elektronik u jep qytetarëve qasje të sigurt me një identitet të vetëm digjital, u mundëson të nënshkruajnë dokumente në mënyrë digjitale dhe u jep qasje në dokumentet institucionale përmes Portofolit Digjital.
Përmes Portofolit Digjital, dokumentet personale, si letërnjoftimi dhe patentë-shoferi, do të digjitalizohen, do të jenë të qasshme në mënyrë të sigurt nga telefoni dhe do të mund të përdoren si dokumente zyrtare. Nga viti i ardhshëm, qytetarët do të mund ta kenë letërnjoftimin digjital në telefonat e tyre celularë.
Kurti falënderoi Zyrën e BE-së në Kosovë, UNDP-në dhe Departamentin për Transformim Digjital në kuadër të Ministrisë së Administratës Publike dhe Digjitalizimit. Ai tha se sistemi është ndërtuar sipas standardeve më të larta të sigurisë të BE-së dhe është plotësisht i harmonizuar me rregulloren eIDAS 2.
Kurti përmendi gjithashtu lansimin e Platformës së të Dhënave të Hapura, e cila tashmë përmban 463 grupe të dhënash nga 36 institucione, ndërsa Platforma e Konsultimeve Publike pritet të bëhet funksionale së shpejti. Ai përmendi edhe platformën kombëtare “Shqip.ai” për transkriptim dhe përkthim automatik në shqip, si dhe punën për themelimin e Qendrës Kombëtare për Inteligjencë Artificiale vitin e ardhshëm në ITP Prizren. Qytetarët tani mund të përdorin rreth 100 shërbime publike digjitale, ndërsa transformimi do të shtrihet edhe në arsim, shëndetësi dhe drejtësi.
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