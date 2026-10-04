Larijani: Irani ka rritur rrezen e raketave — mund të godasë kudo që forcat e SHBA-së tërhiqen
Irani do të rrisë rrezen e raketave të tij me rreze të gjatë veprimi, deklaroi sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Ali Larijani, në një intervistë për televizionin shtetëror, siç njofton Al Jazeera.
«Gjatë kësaj lufte, arritëm në përfundimin se duhet medoemos të rrisim rrezen e raketave tona dhe tashmë e kemi arritur këtë qëllim dhe mund të godasim çdo pikë ku [SHBA] tërhiqet», citohet të ketë thënë Larijani.
Deklarata vjen në një moment kur forcat amerikane janë pozicionuar deri në 1,000 kilometra (rreth 620 milje) larg rrugëve kryesore të lundrimit në Gjirin Persik, sipas të njëjtit raportim.
Ndërkohë, ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi u tha të dielën ambasadorëve të huaj dhe diplomatëve në Teheran se shpreson që propozimi i Uashingtonit për t’i dhënë fund luftës të jetë «realist dhe i zbatueshëm».
Sipas burimeve të cituara nga Reuters të enjten, Irani po përgatit një përgjigje më të gjerë dhe më të ashpër në rast se SHBA-ja dhe Izraeli nisin sërish sulme kundër vendit: «Nëse ata sërish shkojnë drejt zgjidhjeve ushtarake, ne jemi më të përgatitur se më parë dhe do të marrim çdo veprim të nevojshëm për të mbrojtur veten», citohet një zyrtar.
Lufta SHBA–Iran nisi më 28 shkurt 2026; ngushtica e Hormuzit, përmes së cilës para luftës kalonte rreth një e pesta e naftës dhe gazit të botës, mbetet e mbyllur për anijet tregtare.
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