Ministria ruse e Mbrojtjes kërcënon me intensifikimin e sulmeve ndaj Kievit pas intervistës së Zelenskit
Rusia do të intensifikojë sulmet ndaj Kievit dhe pjesëve të tjera të Ukrainës, njoftoi të dielën Ministria ruse e Mbrojtjes — një kundërpërgjigje ndaj intervistës së presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky, i cili premtoi se Kievi do t’i dyfishojë sulmet ndaj rafinerive ruse të naftës, siç njofton Reuters.
Ministria tha se forcat ruse do t’i shtojnë sulmet ndaj objekteve ushtarake, vendeve të industrisë së mbrojtjes dhe infrastrukturës përkatëse në Kiev dhe gjetkë në Ukrainë.
Zelensky i kishte thënë Reuters në intervistën e publikuar të shtunën se Ukraina do t’i dyfishojë sulmet ndaj rafinerive ruse, si kundërpërgjigje ndaj politikës së re ruse të sulmeve ajrore që synon të detyrojë njerëzit të braktisin Kievin dhe qytetet e tjera — por pa goditur civilë. Lajmi për intervistën u mbulua dje nga 24-ore.com.
Rusia ka përshkallëzuar ditët e fundit sulmet ndaj infrastrukturës së kryeqytetit ukrainas, duke përfshirë urat mbi lumin Dnipro — ura veriore dhe ajo jugore janë goditur disa herë brenda pak ditësh; sipas Reuters, fushata ka “ndërprerë seriozisht jetën” e rreth 3 milionë banorëve të kryeqytetit, para dimrit të ashpër.
Në të njëjtën deklaratë të së dielës, sipas Ministrisë ruse të Mbrojtjes, forcat ruse goditën gjatë natës një anije mallrash në lindje të Odesës — duke pretenduar se transportonte pajisje ushtarake për Ukrainën — si dhe një qendër logjistike të Nova Poshta-s në Chornomorsk dhe një qendër të dhënash në Odesë. Ministria pretendoi gjithashtu se mbrojtja ajrore ruse kishte rrëzuar 559 dronë ukrainas nga e shtuna në mbrëmje deri të dielën në mëngjes.
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