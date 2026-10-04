Qarkullonte me pistoletë dhe municion luftarak, arrestohet 38-vjeçari
Një 38-vjeçar, i cili qarkullonte me armë zjarri dhe municion luftarak në automjet, është arrestuar nga Policia e Tiranës. Policia i ka sekuestruar shtetasit, me banim në Durrës, pistoletën dhe 23 fishekë.
“Sekuestrohet një armë zjarri pistoletë dhe 23 fishekë. Në vijim të punës për parandalimin dhe goditjen e rasteve të armëmbajtjes pa leje, bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative, shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 2, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme Operacionale Tiranë, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar “Gjurma”.
Si rezultat i veprimeve policore, në rrugën “Perlat Rexhepi”, shërbimet e Policisë kanë konstatuar dhe ndaluar automjetin me drejtues shtetasin D. K., 38 vjeç, banues në Durrës. Gjatë kontrollit të automjetit, në çantën marsup të drejtuesit u gjet dhe u sekuestrua, në cilësinë e provës materiale, një armë zjarri pistoletë, si dhe 23 fishekë, të gjetur poshtë sediljes së drejtuesit”.
Në përfundim të veprimeve, shtetasi D. K. u arrestua në flagrancë, për veprën penale “Mbajtja pa leje e armëve, armëve shpërthyese dhe municionit”. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.
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