Las Vegas Aces kryesojnë 24-11 ndaj Los Angeles Sparks pas çerekut të parë (22 shtator 2026)
Më 22 shtator 2026, në përballjen mes Las Vegas Aces dhe Los Angeles Sparks, Aces përfunduan çerekun e parë me avantazh 24-11. Në tabelën e sezonit, Aces figuronin 29-13, ndërsa Sparks 16-26.
Siç raporton Bleacher Report, çereku i parë përfshiu disa momente vendimtarë: Cheyenne Parker-Tyus shënoi një dypikësh dhe më pas mori një rikuperim ofensiv, Jackie Young humbi një tentative për tre pikë, ndërsa Rae Burrell humbi topin që e fitoi Mai Yamamoto. Këto zhvillime ndihmuan Aces të ruajnë epërsinë deri në fund të çerekut.
Statistikat e çerekut treguan kontrollin e ritmit nga Aces dhe vështirësitë e Sparks në realizimet nga distanca, duke lënë të hapur pritshmëritë për reagim në periudhat e ardhshme të ndeshjes.
Burimi i të dhënave të mësipërme është Bleacher Report.
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