AI po mbush rrjetet sociale me përmbajtje artificiale, lexuesit po humbasin interesin për postimet jo reale
Përmbajtja e gjeneruar nga inteligjenca artificiale po bëhet gjithnjë e më e pranishme në rrjetet sociale, duke ngritur shqetësime për cilësinë, besueshmërinë dhe vetë natyrën e ndërveprimit online.
Të dhënat e vendosin LinkedIn në krye të platformave të analizuara për praninë e përmbajtjes së gjeneruar nga AI, ndërsa X renditet pas tij, me rreth një të tretën e postimeve të gjata që dyshohet se janë shkruar nga mjete të inteligjencës artificiale. Vetë raporti pranon se mjetet e zbulimit të AI nuk janë 100% të sakta, ndaj shifrat duhet të lexohen si vlerësime.
Problemi nuk kufizohet vetëm te këto dy platforma. Pinterest ka ndërmarrë masa për të kufizuar sasinë e përmbajtjeve të gjeneruara nga AI që u shfaqen përdoruesve, ndërsa Reddit dhe X kanë pranuar publikisht se po përballen me rritjen e komenteve, llogarive dhe materialeve të automatizuara.
LinkedIn, nga ana e tij, ka filluar të penalizojë shtrirjen e postimeve kur sistemet e tij identifikojnë spam të prodhuar nga AI. Paradoksi është se vetë kompanitë e rrjeteve sociale po investojnë fuqishëm në inteligjencën artificiale. Meta, për shembull, po integron gjithnjë e më shumë Meta AI në Facebook dhe Instagram, duke u sugjeruar përdoruesve të krijojnë imazhe, të hartojnë postime apo të bëjnë pyetje përmes AI.
Por reagimi i një pjese të përdoruesve ka qenë negativ. Pas njoftimeve të fundit të Instagram për mjete të reja të gjenerimit të imazheve, disa përdorues kërkuan mundësi për të çaktivizuar ose kufizuar përmbajtjen e krijuar nga AI.
Sfida kryesore lidhet me besimin. Rrjetet sociale u ndërtuan mbi idenë e lidhjes mes njerëzve, ndërsa një rritje e madhe e imazheve, videove dhe ndërveprimeve artificiale mund ta bëjë më të vështirë dallimin mes përvojave reale dhe përmbajtjes së simuluar. Nëse përdoruesit fillojnë të dyshojnë se pjesa më e madhe e asaj që shohin nuk është autentike, kjo mund të dobësojë vlerën kryesore të vetë platformave sociale.
Në këtë skenar, rrjetet sociale mund të evoluojnë gjithnjë e më shumë nga hapësira për lidhje personale drejt platformave të argëtimit të kuruar nga algoritmet. Megjithatë, analiza vëren se sasia e madhe e përmbajtjes së prodhuar me AI nuk garanton domosdoshmërisht cilësi apo interes më të lartë nga publiku.
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