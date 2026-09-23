Vetëm 3 anije kaluan Ngushticën e Hormuzit të martën — trafiku detar në nivelin më të ulët që nga fillimi i luftës
Sipas të dhënave të Kpler, të cituara nga Reuters, përmes ngushticës kalojnë 2–4 anije në ditë, nga rreth 15 para konfliktit; disa anije i fikin transponderët në pjesët më të ndjeshme të rrugës
Vetëm tre anije mallrash kaluan Ngushticën e Hormuzit të martën — shifra më e ulët ditore që nga shpërthimi i luftës, sipas të dhënave të kompanisë analitike të transportit detar Kpler, të cituara nga agjencia e lajmeve Reuters.
Shifrat tregojnë një rënie të vazhdueshme: nga katër anije të hënën në tre të martën, ndërsa javën e kaluar kalonin shtatë. Kpler thekson se numrat mund të ndryshojnë, pasi disa anije zakonisht i fikin transponderët gjatë pjesëve më të ndjeshme të udhëtimit.
Trafiku përmes kësaj rruge ujore jetike ka rënë që kur shpërtheu lufta të shtunën, kur Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara nisën sulmin ndaj Iranit. Forcat iraniane janë përgjigjur duke qëlluar mbi anije tregtare dhe duke vendosur mina detare në ngushticë, përmes së cilës kalon rreth 20 për qind e tregtisë botërore të naftës dhe gazit.
Sipas Kpler, trafiku është reduktuar në dy deri në katër anije në ditë, krahasuar me rreth 15 anije në ditë para fillimit të konfliktit.
Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/23/iran-war-live-trump-confirms-very-good-meeting-with-iran-at-un
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