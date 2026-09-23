Play‑off‑et e WNBA 2026: Humbja e Lynx hap garën për vendet e para
Me pak ditë deri në përfundim të sezonit të rregullt të WNBA-së, çdo ndeshje ka rëndësi të madhe për formësimin e tabelës së play‑off‑eve. Pozicionet përkatëse dhe avantazhi i fushës vendase do të përcaktohen gjatë javës së fundit, teksa disa skuadra mbeten shumë pranë njëra‑tjetrës.
Sipas Bleacher Report, ndeshja e së martës midis Minnesota Lynx dhe Indiana Fever kishte pasoja të shumta: një fitore e Lynx do të siguronte vendin e parë dhe do të lejonte që disa skuadra, përfshirë Las Vegas Aces, të konsolidojnë vendet e katër të para dhe avantazhin e fushës vendase. Një humbje e Fever do të kishte favorizuar Atlanta Dream për një vend në katërshe. Megjithatë, Caitlin Clark dhe Indiana Fever befasuan duke fituar 96‑77, dhe tani Minnesota, Golden State Valkyries, Las Vegas Aces dhe Atlanta Dream ende kanë mundësi për të siguruar vendet e katër dhe avantazhin e fushës, por kjo do të vendoset në ndeshjet që mbeten këtë javë. Për Minnesota, marrja e vendit të parë në vazhdim do t’i kishte dhënë mundësinë të kursente titullarët në përballjen ndaj Fever, ndërsa tani do të duhet të luftojë deri në fund; skuadra mund të sigurojë ende vendin e parë nëse Golden State humbet ndaj Portland Fire.
Avantazhi i fushës vendase në seritë e play‑off‑eve është vendimtar kur gara është kaq e ngushtë. Edhe pse disa ekipe kanë zhvilluar një sezon të fortë, diferenca ndaj skuadrave që po luftojnë për vendet e para është e vogël, gjë që e bën javën e fundit të sezonit të rregullt veçanërisht vendimtare.
Humbja e Lynx e bën të papërshkueshme skenën e play‑off‑eve për ditët në vijim dhe premton për një përfundim të nxehtë të fazës së rregullt. Për analizë më të hollësishme mbi skenarët e kualifikimit dhe renditjen e ekipeve, referohuni te Bleacher Report.
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