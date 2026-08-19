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WNBA

Las Vegas Aces përballë Atlanta Dream në Michelob ULTRA Arena më 18 gusht 2026

· 1 min lexim

Në 18 gusht 2026, Las Vegas Aces do të presin Atlanta Dream në Michelob ULTRA Arena në Paradise, Nevada, në një përballje të rregullt të sezonit të WNBA-së.

Siç raporton Bleacher Report, rekordi i sezonit për Atlanta është 21-13, ndërsa Las Vegas ka 24-12. Në listën e lojtarëve me probleme shëndetësore figurojnë: J. Canada (G) — illness, DTD; B. Jones (F) — leg, OUT; C. Parker-Tyus (F) — concussion, DTD; D. Evans (G) — leg, OUT; J. Barker (F) — leg, OFS.

Për statistikat kryesore të sezonit, te Atlanta udhëheq A. Gray me 19.6 pikë për ndeshje, A. Reese me 11.5 kërcime dhe C. Gray me 6.9 asistime; R. Howard ka mesatare 2.3 rrëmbime dhe 0.9 bllokime. Te Las Vegas, A. Wilson ka 23.0 pikë për ndeshje dhe 8.4 kërcime, J. Canada rreth 7.3 asistime, ndërsa A. Wilson kontribuon edhe me 1.3 rrëmbime dhe 1.8 bllokime mesatarisht.

Të dhënat e mësipërme bazohen në informacionet e publikuara dhe do të shërbejnë si referencë për përgatitjen e ekipeve dhe ndjekësit e ndeshjes; të dhënat vijnë nga Bleacher Report.

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