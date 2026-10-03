Kretë: 23 të shpëtuar nga përmbytjet gjatë natës, mesazh i ri 112 për Mylopotamos
Zjarrfikësit nxorën 23 persona nga automjetet dhe banesat në Ferma dhe Makris Gialos; EMY përditësoi buletinin e emergjencës — paralajmërim i kuq në Kretë deri pasditen e së shtunës, Kodi i Kuq zgjatet deri të dielën.
Në orët e para të së shtunës janë regjistruar probleme serioze në Ierapetra dhe kryesisht në Ferma dhe Makris Gialos të Kretës lindore, ku Brigada e Zjarrfikësve shpëtoi 23 persona nga automjetet dhe banesat, siç raporton cretalive.
Departamenti i Zjarrfikësve ka marrë dhjetëra thirrje për pompa uji, pasi banesa dhe biznese u përmbytën nga sasia e madhe e ujit. Në Flamouriana të bashkisë Agios Nikolaos, vëllime të mëdha uji bartën materiale e mbetje në rrugë, dhe ekipet po punojnë për pastrimin e tyre.
Në mesditë të së shtunës u dërgua një mesazh i ri 112 për Mylopotamos të Rethymnos: “Aktivizim 112. Fenomene të rënda moti në zonën më të gjerë të bashkisë Mylopotamos të njësisë rajonale të Rethymnos. Kufizoni lëvizjet dhe shkoni në terrene më të larta. Ndiqni udhëzimet e autoriteteve.” Banorët u urdhëruan të kufizojnë lëvizjet dhe të shkojnë në terrene më të larta, duke ndjekur udhëzimet e autoriteteve.
Ndërkohë, Shërbimi meteorologjik grek EMY përditësoi buletinin e emergjencës për fenomenet e rrezikshme të motit. Sipas buletinit të përditësuar të EMY-së, në Kretë paralajmërimi mbetet i kuq sot deri në orët e para të pasdites, pastaj kalon në portokalli nga pasditja e vonë deri të dielën në mëngjes; në pjesët më jugore të Dodekanesit paralajmërim portokalli nga mesdita e së shtunës deri në mesditën e së dielës; ndërsa në Egje priten erëra verilindore me forcë 8–9 bofor sot deri në pasdite.
Pas mbledhjes së Organit Koordinues të Mbrojtjes Civile, rajoni i Kretës mbetet në gjendje mobilizimi — Kodi i Kuq zgjatet deri të dielën, sipas Lifo. Stuhia godet Kretën që nga 30 shtatori.
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