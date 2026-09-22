Levica: Qyteti i Shkupit fsheh me çfarë mjeti spërkaten mushkonjat — paditet heshtja e qytetit
Në vitin kur ethet e Nilit Perëndimor morën jetën e nëntë personave, Levica thotë se Qyteti i Shkupit fsheh të dhënat për spërkatjet kundër mushkonjave.
Ethet e Nilit Perëndimor morën jetën e nëntë personave këtë vit, një shifër që barazohet me numrin total të vdekjeve të shkaktuara nga kjo sëmundje në Maqedoninë e Veriut gjatë 15 viteve të fundit. Viktima e nëntë, një 66-vjeçar nga Kumanova, u raportua dje.
„Maqedonia këtë vit nuk po përballet me një sezon normal mushkonjash“, thekson partia opozitare Levica, duke iu referuar Qendrës Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve (ECDC), e cila situatën në kryeqytet e ka cilësuar si një „epidemi të paprecedentë“ të etheve të Nilit Perëndimor. Sipas raportit të fundit të Institutit të Shëndetit Publik, janë evidentuar 65 raste, nga të cilat 60 janë të konfirmuara laboratorisht dhe madje 60 janë banorë të Shkupit. Për krahasim, në tërë periudhën nga viti 2011, kur për herë të parë u regjistrua kjo sëmundje në vend, deri në fund të vitit 2025, ishin raportuar gjithsej 54 raste të konfirmuara laboratorisht dhe pesë vdekje. Pra, vetëm ky sezon ka më shumë vdekje sesa pesëmbëdhjetë vitet e mëparshme së bashku.
Në këtë sfond, Levica akuzon Qytetin e Shkupit se fsheh me këmbëngulje nëse spërkatja është kryer në kohë, me çfarë efikasiteti dhe me çfarë substance. Partia thotë se në vend të komunikatave të thata, fotografive dhe videove të avionëve, qyteti duhet të paraqesë dokumente dhe përgjigje konkrete: kur është kryer çdo trajtim, ku dhe në çfarë sipërfaqeje; me cilin preparat, koncentrim dhe dozë; sa litra apo kilogramë janë përdorur realisht; kush e ka kontrolluar zbatimin; çfarë ka treguar monitorimi entomologjik para dhe pas trajtimeve; dhe mbi cilin kriter qyteti e ka shpallur ndonjë trajtim si të suksesshëm. Levica thotë se ka kërkuar edhe faturat, procesverbalet dhe provat e zbatimit.
Por, edhe pas Kërkesës zyrtare, thotë partia, është hasur sërish në heshtje. Për këtë arsye Levica ka paraqitur ankesë pranë Agjencisë kompetente. Sipas partisë, arsyeja e heshtjes bëhet edhe më e rëndësishme kur shikohet vetë dokumentacioni i prokurimeve: të dhënat e publikuara tregojnë se një pjesë e trajtimeve sezonale ishte parashikuar të niste para lidhjes së kontratave me realizuesit, gjë që hap pyetjen legjitime nëse programi parandalues nisi në momentin kur duhej apo qyteti hyri në sezon me vonesë. Levica thekson gjithashtu se në shpalljen publike dhe në tender, pesha bie mbi hektarë dhe mbi numrin e kalimeve, ndërsa për vetë mjetin kërkohet që ofertuesi vetëm të deklarojë se është efektiv dhe i sigurt dhe se do ta zbatojë sipas udhëzimit të prodhuesit.
„Në një moment kur ECDC flet për një epidemi të paprecedentë në kryeqytet dhe numri i vdekjeve në një sezon e ka tejkaluar numrin total të pesëmbëdhjetë viteve të mëparshme, heshtja për këtë dokumentacion vetëm sa i ndez dyshimet“, theksojnë nga Levica, të cilët i bëjnë thirrje udhëheqjes së qytetit të përgjigjet me dokumente mbi tavolinë — çfarë, kur dhe me çfarë efekti është bërë. Në artikullin origjinal nuk raportohet ndonjë përgjigje e Qytetit të Shkupit ndaj këtyre akuzave.
Burimi: Fokus
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