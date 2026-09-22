Bozinovska i kërkon SDSM-së: Tregoji provat ose tërhiqi shpifjet — “Politika nuk është leje për shpifje”
Ministrja e Energjisë hedh poshtë akuzat për lidhje me kompaninë "Rudnap" dhe tenderin e matësve për EVN.
Ministrja e Energjisë së Maqedonisë së Veriut, Sanja Bozinovska, ka reaguar ashpër ndaj akuzave të opozitës SDSM, të bëra publike në konferencën për shtyp të 20 shtatorit 2026, ku ajo u lidh me kompaninë “Rudnap” dhe me prokurimin e matësve të energjisë elektrike për EVN-në. Opozita kishte folur për një tender të dyshimtë me vlerë prej rreth 13,2 milionë euro.
“Kategorikisht i hedh poshtë dhe i demantoj gënjeshtrat dhe ndërtimet tendencioze që SDSM i prezantoi në konferencën për shtyp të 20 shtatorit 2026, me të cilat, pa asnjë provë të vetme, tentohet të dëmtohen nderi, reputacioni dhe integriteti im profesional,” deklaroi Bozinovska.
Ajo theksoi se faktet janë të qarta: për më shumë se 12 vjet nuk ka asnjë marrëdhënie biznesi apo private me “Rudnap”-in dhe nuk ka asnjë lidhje me prokurimin në fjalë, procedurë të cilën EVN, si kompani private, e zbaton në mënyrë të pavarur dhe për nevojat e veta. Sipas saj, SDSM po plasmon me vetëdije shpifje dhe ndërtime të trilluara për gjoja përfshirjen e saj në marrëveshje biznesi, pa ofruar asnjë fakt që t’i mbështesë këto pretendime.
“Kjo nuk është argument, por përpjekje për diskreditim politik. Nuk do të lejoj që përmes konferencave partiake për shtyp të hidhen shpifje në publik dhe pastaj të pritet që ato të mbesin pa përgjigje. Lufta politike nuk është dhe nuk mund të jetë alibi për shpifje, manipulim të opinionit publik dhe cenim të reputacionit personal e profesional,” tha ministrja.
Bozinovska i kërkoi SDSM-së që brenda 24 orëve t’i tërheqë publikisht pretendimet e pavërteta dhe t’i kërkojë falje për paraqitjen e tyre. Në të kundërtën, paralajmëroi ajo, do të pasojnë hapa konkretë ligjorë: “Do t’i shfrytëzoj të gjitha mekanizmat ligjorë të disponueshëm për mbrojtjen e nderit, reputacionit dhe integritetit tim profesional, përfshirë procedurën gjyqësore dhe denoncimet përkatëse pranë institucioneve kompetente. Publiku meriton fakte dhe prova, jo ndërtime politike. Unë jam e gatshme të përgjigjem dhe të provoj çdo fakt. Të njëjtën e pres edhe nga ata që sot paraqesin akuza kaq serioze.”
Burimi: Makfax
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