Levica: rryma është ‘e lirë’ vetëm në letër — kërkon reformë të sistemit tarifor
Partia Levica në Maqedoninë e Veriut kërkon reformë të sistemit tarifor të energjisë elektrike, duke thënë se kur krahasohet me fuqinë blerëse, vendi mban barrën më të rëndë të kostos së rrymës në Ballkanin Perëndimor.
Partia Levica kërkon reformë të thellë të sistemit tarifor të energjisë elektrike në Maqedoninë e Veriut. Siç njofton Makfax, duke iu referuar deklaratës së partisë të publikuar më 2 tetor 2026, rryma në vend është «e lirë» vetëm në letër: çmimi nominal i shprehur në euro është përafërsisht në nivelin e Serbisë dhe Shqipërisë, por sipas të dhënave të EUROSTAT-it për gjysmën e dytë të vitit 2025, kur çmimi matet në raport me fuqinë blerëse (PPS), Maqedonia e Veriut ka barrën më të lartë të kostos së rrymës në Ballkanin Perëndimor.
Sipas Levicës, të flasësh për çmime nominale pa marrë parasysh të ardhurat është mashtrues: 100 denarë nuk kanë të njëjtën vlerë për dikë me pagë minimale dhe për dikë me të ardhura të larta. Pyetja e vërtetë, thuhet në deklaratë, është sa mund të blesh me pagën dhe çfarë pjese të buxhetit familjar e merr fatura e rrymës.
Levica akuzon Komisionin Rregullator të Energjisë (RKE) për ndryshime të shpeshta të rregulloreve dhe të modeleve tarifore, që sipas saj bëhen në favor të oligarkisë politiko-energjetike. Ndërkohë që rregullatori ndryshon vazhdimisht rregullat e lojës, barra e sistemit jofunksional, sipas partisë, bie mbi qytetarët.
Kërkesat e Levicës përfshijnë ruajtjen e blloqeve tarifore, por me zgjerim të intervalit kohor të tarifës së lirë; caktimin me ligj të «ELEM Shitjes» si furnizues universal, me marzh dyfish më të vogël se marzhi aktual i EVN Home prej 9,9 për qind; si dhe kalimin në sistem shumë-tarifor — dimëror dhe veror, me më shumë blloqe orare, plus një tarifë diellore që përafron prodhimin me kërkesën, shfrytëzon tepricat diellore dhe ul faturat. Energjia, thekson Levica, duhet t’i shërbejë interesit publik, jo pasurimit të ndërmjetësve.
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