☀️
Tiranë 16°C · Kthjellët 28 Tetor 2026
S&P 500 7,723 ▲0.6%
DOW 52,378 ▲0.03%
NASDAQ 26,478 ▲1.18%
NAFTA 101.20 ▲1.3%
ARI 4,068 ▼0.15%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639 EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639
₿ CRYPTO
BTC $81,458 ▲ +2.31% ETH $2,368 ▲ +2.78% XRP $1.3295 ▲ +2.79% SOL $102.9700 ▲ +3.37%
S&P 500 7,723 ▲0.6 % DOW 52,378 ▲0.03 % NASDAQ 26,478 ▲1.18 % NAFTA 101.20 ▲1.3 % ARI 4,068 ▼0.15 % S&P 500 7,723 ▲0.6 % DOW 52,378 ▲0.03 % NASDAQ 26,478 ▲1.18 % NAFTA 101.20 ▲1.3 % ARI 4,068 ▼0.15 %
EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639 EUR/USD 1.1143 EUR/GBP 0.8366 EUR/CHF 0.9232 EUR/ALL 90.8027 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5053 EUR/TRY 55.4790 EUR/JPY 175.89 EUR/CAD 1.5639
28 Tet 2026
Breaking
Beogradi në prag të kolapsit financiar, transportuesit shqyrtojnë ndalimin e pjesshëm të qarkullimit Samsung nis shpërndarjen e versionit të qëndrueshëm të One UI 9 për Galaxy A54 dhe Galaxy A15 Gazsjellësi me Greqinë përparon: janë salduar 43 kilometra tuba, përgatitet interkonektori me Serbinë Polonia ndalon në Varshavë një ukrainas të kërkuar nga Rumania për zjarrvënien në ndërmarrjen e mbrojtjes në Brashov Arrestohen një grua dhe një djalë, Policia: Sulmuan Ministrinë e Arsimit dhe dogjën kazanë mbeturinash
Menu
Sporti

Lëvizjet te Milani/ Hardung kandidat kryesor për drejtor sportiv, Krosche e do me vete

· 2 min lexim

Të dy kanë punuar për shumë kohë tek Eintracht dhe kuptohet që do të ishte zgjedhja perfekte, por pengesë mbetet klubi gjerman.

Për njoftime zyrtare duhet pritur edhe pak, ndoshta deri në fund të vitit, por rruga për të parë Krosche te Milan duket e shtruar. Palët kanë kontakte prej kohësh dhe Cardinale duket se ka zgjedhur gjermanin, tashmë i lirë pas largimit nga Eintracht Francfurt, për të forcuar strukturën drejtuese të klubit.

Është arritur akordi për pjesën ekonomike, ashtu si dhe për mënyrën e punës dhe inkuadrimit të 46-vjeçarit në organigramën e klubit kuqezi. Tani mbetet të mësohet se si do të kalohet pengesa e Eintracht, që në akordin për zgjidhjen e kontratës me Krosche, përfiton një kompensim prej 5-7 milionë eurosh nga klubi që do të firmosë me ish-drejtuesin e gjermanëve para verës 2027.

Në këtë drejtim Milani nuk dëshiron të shpenzojë dhe kjo është pengesa kryesore për ta parë Krosche si drejtues te kuqezinjtë. Nuk përfundon me kaq, pasi është parashikuar edhe kontrata me një drejtor sportiv. Ka disa emra që qarkullojnë, me Timmo Hardung kandidat kryesor.

Nga 2021-shi tek Eintracht, 36-vjeçari ka qenë krahu i djathtë i Krosche. Dhe kuptohet që Hardung është zgjedhja e preferuar për Milanin, por edhe këtu duhen bërë llogaritë me qëndrimin e Eintracht. Te klubi gjerman shumë gjëra varen nga pasuesi i Krosche. I preferuari duket se është Christoph Spycher, tani te Young Boys. Gjermanët nuk e kanë me nxitim dhe Milani duhet të vendosë, nëse do të presë zhvillimet, apo do të shohë diku tjetër.

Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu