Liderët qipriotë bien dakord për dy kalime të reja në zonën neutrale
Nikos Christodoulides dhe Tufan Erhürman ranë dakord të hënën për hapjen e kalimeve Athienou–Agios Nikolaos dhe Pyrgos–Limnitis brenda 60 ditësh, si dhe për hapjen e fshatit të përzier Pyla për veprimtari tregtare.
Lideri greko-qipriot Nikos Christodoulides dhe lideri turko-qipriot Tufan Erhürman ranë dakord të hënën për hapjen e dy pikave të reja kalimi në zonën neutrale të Qipros, siç njofton Ekathimerini. Marrëveshja u shpall nga e dërguara personale e Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, María Ángela Holguín, pas bisedimeve në rezidencën e saj në zonën neutrale të Nikozisë.
Sipas raportimit të Ekathimerini, dy kalimet e reja do të lidhin Athienou me Agios Nikolaos, në zonën e Bazave Sovrane britanike, dhe Pyrgos me Limnitis. Ato pritet të hapen brenda 60 ditësh, deri më 8 janar, duke e çuar numrin e përgjithshëm të kalimeve në 11, nga 9 që janë sot — i fundit ishte hapur në vitin 2018.
Liderët njoftuan gjithashtu marrëveshjen për hapjen e fshatit të përzier Pyla për veprimtari tregtare, siç njofton Ekathimerini. Pyla është vendbanimi i vetëm në zonën neutrale ku jetojnë bashkë greko-qipriotë dhe turko-qipriotë, dhe Christodoulides e përshkroi marrëveshjen si një hap përpara, të vogël por domethënës, ndërsa Erhürman tha se takimi u zhvillua në një atmosferë konstruktive.
Holguín tha se të dy liderët ranë dakord ta vazhdojnë dialogun në nivel liderësh dhe në kuadër të komiteteve teknike, duke shqyrtuar edhe nisma bashkëpunimi në energji, ujë dhe mjedis. Diskutime të tjera do të zhvillohen më 24 nëntor, ndërsa Sekretari i Përgjithshëm António Guterres i ka ftuar liderët të takohen sërish në Gjenevë ose Nju Jork në fillim të vitit 2026.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.