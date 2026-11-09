Gjykata Supreme pritet të kufizojë më tej paditë e të burgosurve ndaj oficerëve federalë
Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara duket e prirur të kufizojë më tej të drejtën e të burgosurve federalë për të paditur oficerët federalë, pasi dëgjoi të hënën, më 9 nëntor, argumentet në një çështje që teston nëse një i burgosuar mund të kërkojë dëmshpërblim për trajtim të pamjaftueshëm mjekësor, siç njofton USA Today.
Në qendër të çështjes është Kekai Watanabe, i cili kërkon 3 milionë dollarë dëmshpërblim nga një infermier në një burg federal. Ai thotë se duhej të ishte shtruar në spital ose të ishte parë nga një specialist, pasi u sulmua gjatë një përleshjeje bandash në një burg federal në Honolulu në vitin 2021. Në vend të kësaj, sipas pretendimit të tij, iu dhanë qetësues pa recetë dhe iu tha “stop being a cry baby”. Një rreze X e bërë muaj më vonë tregoi frakturë të koksiksit dhe copa kocke të zhvendosura në indet e buta përreth, ndërsa ai nuk mori trajtim të mëtejshëm para lirimit në vitin 2024.
Një gjykatë apeli vendosi se pretendimi i tij është identik me vendimin e vitit 1980 Carlson v. Green, ku Gjykata Supreme tha se stafi i burgut federal kishte shkelur Amendamentin e Tetë, që ndalon dënimin mizor e të pazakontë, duke mos reaguar siç duhet ndaj një sulmi fatal astme të një të burgosuri. Por Departamenti i Drejtësisë argumenton se ai vendim është tashmë “obsolete”, i vjetruar, për shkak të vendimeve më të fundit që ia kanë kufizuar shtrirjen.
Avokatët e infermierit kërkojnë që gjyqtarët të shkojnë edhe më tej dhe të heqin krejtësisht edhe vendimin e vitit 1971 Bivens v. Six Unknown Named Agents, sipas të cilit oficerët federalë mund të paditen për dëmshpërblim në para. Avokati i infermierit, Lucas Walker, i tha gjykatës me shumicë konservatore 6-3: “Congress is really supposed to be making all of these damages remedies decisions”. Kryegjyqtari John Roberts u përgjigj se kjo “could be viewed as a cautious, incremental approach to such a fundamental question”.
Disa gjyqtarë pyetën pse të burgosurit nuk mund të përdorin mjete të tjera, përfshirë Federal Tort Claims Act, që lejon padi për dëmshpërblim kundër Shteteve të Bashkuara. Avokati i Watanabe-s, Joshua Wesneski, tha se ka vështirësi praktike për të burgosurit në përdorimin e kësaj ligjeje dhe se përgjegjësia personale ka rol frenues, duke shtuar: “Prisoners have been long understood as uniquely vulnerable”. Gjyqtari Brett Kavanaugh pyeti pse Kongresi nuk ka miratuar legjislacion që e bën të qartë nëse njerëzit mund ose nuk mund të padisin oficerët federalë.
Avokati i Departamentit të Drejtësisë, Vivek Surki, tha se ligjvënësit mund të mos kenë pasur votat e mjaftueshme për të vepruar, duke shtuar: “Congress has a responsibility to make the tough choices about what types of damages actions are to be available”. Gjyqtarja Elena Kagan e pyeti Surki-n nëse Departamenti i Drejtësisë në thelb po i kërkon gjykatës ta sfidojë Kongresin të miratojë një ligj duke rrëzuar vendimet e saj të mëparshme. Vendimi pritet deri në fund të qershorit, ndërsa çështja ka marrë rëndësi të veçantë mes thirrjeve për llogaridhënie të agjentëve të ICE dhe të tjerëve, për veprime si të shtënat fatale ndaj Renee Nicole Good dhe Alex Pretti në Minneapolis, siç njofton USA Today.
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