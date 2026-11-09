Fruthi në Kosovë: 299 raste të konfirmuara që nga prilli, 30 vetëm në javën e fundit
IKShPK njofton se rastet janë regjistruar në 23 komuna, pjesa dërmuese fëmijë, dhe mbi 95 për qind e të prekurve janë të pavaksinuar me vaksinën MMR; instituti u bën thirrje prindërve të plotësojnë dozat e humbura.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKShPK) ka njoftuar se rastet me fruth vazhdojnë të regjistrohen në vend, duke e bërë të domosdoshëm vazhdimin e përpjekjeve për rritjen e mbulueshmërisë me vaksinim.
Sipas të dhënave të IKShPK-së, të raportuara nga Telegrafi, gjatë periudhës 16 prill – 8 nëntor 2026 janë konfirmuar gjithsej 299 raste me fruth, prej të cilave 30 janë regjistruar gjatë javës së fundit. Ky është përditësimi i ri pas atij të fillimit të nëntorit, kur numri ishte 269.
Rastet janë regjistruar te qytetarë, pjesa dërmuese fëmijë, nga 23 komuna të Kosovës. Mbi 95 për qind e rasteve të konfirmuara u përkasin personave të pavaksinuar me vaksinën MMR, që mbron nga fruthi, parotiti dhe rubeola.
IKShPK thekson se fruthi është sëmundje shumë ngjitëse dhe mund të shkaktojë komplikime serioze, veçanërisht te fëmijët e vegjël; krahas vaksinimit sipas kalendarit të rregullt, instituti, në bashkëpunim me institucionet shëndetësore, po vazhdon vaksinimin plotësues për fëmijët që kanë mbetur pa vaksinuar ose nuk i kanë marrë të dy dozat — gjatë këtij viti përmes këtyre aktiviteteve janë vaksinuar mbi 4.069 fëmijë të grupmoshës 2–5 vjeç.
Instituti u bën thirrje prindërve të kontrollojnë statusin e vaksinimit të fëmijëve dhe, nëse kanë humbur ndonjë dozë, të kontaktojnë ekipet e vaksinimit për ta plotësuar sa më parë, duke nënvizuar se asnjë fëmijë nuk duhet të mbetet i pambrojtur për shkak të vaksinimit të vonuar ose të papërfunduar.
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