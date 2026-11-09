🌫️
Tiranë 10°C · Mjegull 09 Nëntor 2026
S&P 500 7,559 ▲2.47%
DOW 52,492 ▲2.35%
NASDAQ 25,271 ▲2.81%
NAFTA 86.96 ▼4.26%
ARI 4,126 ▲1.26%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1149 EUR/GBP 0.8343 EUR/CHF 0.9137 EUR/ALL 90.8435 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5766 EUR/TRY 55.9604 EUR/JPY 176.51 EUR/CAD 1.5735 EUR/USD 1.1149 EUR/GBP 0.8343 EUR/CHF 0.9137 EUR/ALL 90.8435 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5766 EUR/TRY 55.9604 EUR/JPY 176.51 EUR/CAD 1.5735
₿ CRYPTO
BTC $75,014 ▼ -1.19% ETH $2,135 ▼ -4.41% XRP $1.0983 ▼ -4.91% SOL $86.8300 ▼ -3.15%
S&P 500 7,559 ▲2.47 % DOW 52,492 ▲2.35 % NASDAQ 25,271 ▲2.81 % NAFTA 86.96 ▼4.26 % ARI 4,126 ▲1.26 % S&P 500 7,559 ▲2.47 % DOW 52,492 ▲2.35 % NASDAQ 25,271 ▲2.81 % NAFTA 86.96 ▼4.26 % ARI 4,126 ▲1.26 %
EUR/USD 1.1149 EUR/GBP 0.8343 EUR/CHF 0.9137 EUR/ALL 90.8435 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5766 EUR/TRY 55.9604 EUR/JPY 176.51 EUR/CAD 1.5735 EUR/USD 1.1149 EUR/GBP 0.8343 EUR/CHF 0.9137 EUR/ALL 90.8435 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5766 EUR/TRY 55.9604 EUR/JPY 176.51 EUR/CAD 1.5735
09 Nën 2026
Breaking
“Sonte fillon Hënë e re rigjeneruese”, Meri Shehu: Ja 4 shenjat që do të përjetojnë kthesë të papritur! Startup-i Nominal trefishon vlerësimin në 3 miliardë dollarë me raundin e ri prej 240 milionë dollarësh “Nëse ka të paprekshëm, ju do të jeni adresa jonë” – Sijarina tregon çfarë i kërkuan kryeprokurorit Gashi FOKUS – G7 mblidhet në Paris, në fokus lufta në Ukrainë dhe krizat në Lindjen e Mesme Ish-stilisti i Janet Jackson kundër dokumentarit të Timberlake: “Ajo nuk duhet të marrë pjesë”
Menu
roze

Ish-stilisti i Janet Jackson kundër dokumentarit të Timberlake: “Ajo nuk duhet të marrë pjesë”

· 3 min lexim
Ish-stilisti i Janet Jackson

Ish-stilisti i Janet Jackson kundër dokumentarit të Timberlake:

Ish-stilisti i Janet Jackson, Wayne Scot Lukas, ka reaguar kundër mundësisë që këngëtarja të shfaqet në dokumentarin e rit ë Justin Timberlake, i cili pritet të publikohet në Apple TV në muajin dhjetor.

Në një intervistë për Page Six, Lukas u shpreh i zhgënjyer nga ideja që Janet të bëhet pjesë e këtij projekti, duke theksuar se ajo nuk duhet ta pranojë ftesën.

“Jam i zhgënjyer, sepse ajo është më e zgjuar dhe e di shumë mirë se çfarë duhet të bëjë. Nuk mendoj se duhet ta bëjë këtë. Mendoj se është trajtuar padrejtësisht gjatë gjithë kësaj historie”, deklaroi ai.

Dokumentari me katër episode i Justin Timberlake pritet të rikthejë në vëmendje incidentin e bujshëm të Super Bowl-it të vitit 2004. Gjatë performancës së përbashkët me Janet Jackson, Timberlake i hoqi një pjesë të kostumit këngëtares, duke bërë që gjoksi i saj të ekspozohej përpara miliona teleshikuesve.

Stilisti pretendon se gjithçka ishte e planifikuar

Më shumë se 22 vite pas incidentit, Wayne Scot Lukas ka vendosur të tregojë versionin e tij të ngjarjes, duke pretenduar see zbulimi i veshjes ishte pjesë e një koreografie të planifikuar.

Sipas tij, ideja ishte që Justin Timberlake të tërhiqte një pjesë të bluzës së këngëtares gjatë performancës së këngës “Rock Your Body”.

Megjithatë, produksioni televiziv duhej të ndërpriste transmetimin ose të kalonte në një ekran të zi menjëherë pas momentit të ekspozimit. Kjo nuk ndodhi dhe pamjet u transmetuan drejtpërdrejt për miliona shikues në mbarë botën.

Lukas pretendon gjithashtu se Timberlake kishte marrë pjesë në prova të shumta për këtë moment, ndryshe nga pretendimet se nuk ishte i përfshirë në përgatitjen e tij.

Ai kritikoi edhe përdorimin e termit “wardrobe malfunction” (defekt në veshje), duke pretenduar se kjo mënyrë përshkrimi e zhvendosi përgjegjësinë dhe i kushtoi atij shumë mundësi pune.

Stilisti tregoi se kishte dashur të sqaronte gjithçka edhe gjatë dokumentarit të Janet Jackson në vitin 2022, por sipas tij, këngëtarja i kishte kërkuar të mos fliste për këtë çështje.

Në dokumentarin e saj, Janet e përshkroi incidentin si një aksident dhe deklaroi se situata ishte ekzagjeruar së tepërmi. Ajo theksoi gjithashtu se kishte mbetur në marrëdhënie shumë të mira me Justin Timberlake dhe se të dy e kishin lënë pas atë ngjarje.

“Në të vërtetë, e gjithë kjo histori u ekzagjerua shumë. Sigurisht që ishte një aksident që nuk duhej të kishte ndodhur, portë gjithë kërkojnë dikë për të fajësuar dhe kjo duhet të marrë fund”, ishte shprehur Janet.

Megjithatë, Wayne Scot Lukas shpreson që dokumentari i ri të sjellë një rrëfim më të plotë nga të dy artistët, duke pranuar se çfarë ishte planifikuar dhe çfarë shkoi keq gjatë performancës.

Deri më tani, Janet Jackson dhe Justin Timberlake nuk kanë reaguar publikisht ndaj deklaratave të fundit të stilistit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu