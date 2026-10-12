☁️
Tiranë 16°C · Vranët 12 Tetor 2026
S&P 500 7,806 ▼0.07%
DOW 51,833 ▲0.34%
NASDAQ 27,252 ▼0.42%
NAFTA 93.49 ▲1.79%
ARI 4,191 ▼0.6%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
₿ CRYPTO
BTC $82,762 ▼ -1.15% ETH $2,517 ▼ -0.78% XRP $1.3645 ▼ -3.18% SOL $108.1700 ▼ -2.95%
S&P 500 7,806 ▼0.07 % DOW 51,833 ▲0.34 % NASDAQ 27,252 ▼0.42 % NAFTA 93.49 ▲1.79 % ARI 4,191 ▼0.6 % S&P 500 7,806 ▼0.07 % DOW 51,833 ▲0.34 % NASDAQ 27,252 ▼0.42 % NAFTA 93.49 ▲1.79 % ARI 4,191 ▼0.6 %
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
12 Tet 2026
Breaking
Shpërthime të fuqishme në qendër të Kievit pas orës 22:00, alarmi ajror u dha vetëm më pas Simeone për Davidin: Nuk e donim atë që pamë te Juve Giroud rikthehet në Emirates: Shpresoja vërtet të përballesha me Arsenalin TURQI – Rreth 5 000 persona me simptoma helmimi, nisin hetimet Cubarsi beson: Topi i Artë? Yamal e meriton, por jam edhe unë
Menu
Kosova

Ligji për Specialen, Gruda paralajmëron përplasje institucionale me Hagën

· 2 min lexim

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Përparim Gruda, ka deklaruar në Debat Plus se Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara mund të krijojë përplasje institucionale mes Kosovës dhe Gjykatës Speciale në Hagë.

Duke folur për mundësinë që ligji të rrëzohet në dhomën e Kushtetueses në Hagë, Gruda tha se moszbatimi i vendimeve dhe i Kushtetutës së Kosovës nga Gjykata Speciale nuk është diçka e re, por sipas tij, rëndësia e ligjit qëndron te raporti që ai krijon mes shtetit të Kosovës dhe kësaj gjykate.

“A mundet ky ligj të rrëzohet në dhomën kushtetuese? Me thënë që sot Haga nuk heziton mos me i zbatu ligjet e Kosovës, nuk është naj farë gjetje, është si me thënë uji është i lagët. që Haga nuk i zbaton vendimet e Kosovës, Kushtetutën na ka treguar për 6 vjet rend. Por, çka bën ky ligj? Ky ligj e ndërton një përplasje të Kosovës me Specialen… tash kemi hyrë në një proces, ku Kosova si shtet, jo më si territori i administruar nga UNMIK, por si shtet i pavarur, ndeshet me Specialen”, ka deklaruar Gruda.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu