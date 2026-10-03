☀️
Tiranë 23°C · Kthjellët 03 Tetor 2026
S&P 500 7,723 ▲0.73%
DOW 51,177 ▲0.49%
NASDAQ 27,191 ▲1.19%
NAFTA 91.11 ▼1.9%
ARI 4,162 ▼0.95%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1252 EUR/GBP 0.8508 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 92.0700 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 55.2880 EUR/JPY 177.78 EUR/CAD 1.6029 EUR/USD 1.1252 EUR/GBP 0.8508 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 92.0700 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 55.2880 EUR/JPY 177.78 EUR/CAD 1.6029
₿ CRYPTO
BTC $84,610 ▼ -2.09% ETH $2,681 ▼ -2.93% XRP $1.4829 ▼ -3.75% SOL $119.1800 ▼ -2.77%
S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.11 ▼1.9 % ARI 4,162 ▼0.95 % S&P 500 7,723 ▲0.73 % DOW 51,177 ▲0.49 % NASDAQ 27,191 ▲1.19 % NAFTA 91.11 ▼1.9 % ARI 4,162 ▼0.95 %
EUR/USD 1.1252 EUR/GBP 0.8508 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 92.0700 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 55.2880 EUR/JPY 177.78 EUR/CAD 1.6029 EUR/USD 1.1252 EUR/GBP 0.8508 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 92.0700 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 55.2880 EUR/JPY 177.78 EUR/CAD 1.6029
03 Tet 2026
Breaking
Shtabi i Përgjithshëm: Rusia ka humbur 1,538,950 ushtarë në Ukrainë që nga 24 shkurti 2022 — 1,560 në ditën e fundit EMRI+FOTO/ Shiste kanabis të kamufluar me ‘ëmbëlsira’ pranë shkollave në Shkodër, arrestohet 28-vjeçari! I gjenden dr “Ministrat ndryshojnë, por kontratat dhe faturat mbeten”- Tabaku: Korrupsionin e paguajmë ne, raporti i DASH konfirmon pro Kolonë izraelitë sulmojnë mbledhësit e ullinjve në Awarta, disa palestinezë të plagosur Raporte të reja: Netanyahu hodhi poshtë ofertën e Hamasit për lirimin e pengjeve civile
Menu
Kosova

Ligji për Specialen, Ramadani kërkon të thirret sot seanca

· 1 min lexim

Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani ka kërkuar që sot të thirret seanca plenare dhe të votohet plotësim ndryshimi i Ligjit për Gjykatën Speciale.

Ramadani në një postim në Facebook shkruan se këtë po e kërkojnë qytetarët tash e 17 ditë në protestë.

”Thirreni more seancën sot menjëherë! Ta votojmë ligjin që e kërkuan tash e sa 17 ditë qytetarët në protestë! Çka po prisni?”, shkruan Ramadani.

Ndryshe, Qeveria të premten ka miratuar vlerësimin për ndryshimet në Ligjin për Dhomat e Specializuara.

Qeveria ka miratuar vendimin lidhur me kërkesën e Kuvendit të Kosovës për Nismën Legjislative për “Projektligjin Nr. 11/L-001 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-053 për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar”.

Sipas vendimit, Qeveria do t’i përcjellë Kuvendit vlerësimin që përfshin opinionin ligjor për përputhshmërinë e projektligjit me Acquis të Bashkimit Evropian, vlerësimin e ndikimit buxhetor, si dhe opinionin ligjor lidhur me përmbajtjen e projektligjit. /Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu