Liria e Kosovës nuk gjykohet: Protestuesit nisin të mblidhen në Sheshin ‘Skënderbeu’ në Shkup
Protesta kundër vendimit dënues të Gjykatës Speciale në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së ka nisur të mbledhë qytetarët në Sheshin 'Skënderbeu' në Shkup, me flamuj kuq e zi e të UÇK-së, nën sloganin 'Liria e Kosovës nuk gjykohet'.
Protestuesit kanë nisur të mblidhen sot në Sheshin “Skënderbeu” në Shkup, kundër vendimit dënues të Gjykatës Speciale në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së, raporton Klan Kosova.
Qytetarët mbajnë flamuj kuq e zi dhe flamuj të UÇK-së, teksa protesta është paralajmëruar të nisë në orën 14:00, sipas raportimit të Klan Kosova.
Tubimi në Shkup zhvillohet në kuadër të protestave të ngjashme në vende të ndryshme në mbështetje të katërshes së UÇK-së.
“Liria e Kosovës nuk gjykohet” është slogani me të cilin protestuesit i bëjnë thirrje drejtësisë, në mbështetje të ish-udhëheqësve të UÇK-së.
Kujtojmë se protesta ishte paralajmëruar më 24 shtator, ndërsa sot po ndodh vetë tubimi në Sheshin “Skënderbeu” të Shkupit.
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