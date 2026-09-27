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Kosova

Liria e Kosovës nuk gjykohet: Protestuesit nisin të mblidhen në Sheshin ‘Skënderbeu’ në Shkup

Protesta kundër vendimit dënues të Gjykatës Speciale në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së ka nisur të mbledhë qytetarët në Sheshin 'Skënderbeu' në Shkup, me flamuj kuq e zi e të UÇK-së, nën sloganin 'Liria e Kosovës nuk gjykohet'.

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Protestuesit kanë nisur të mblidhen sot në Sheshin “Skënderbeu” në Shkup, kundër vendimit dënues të Gjykatës Speciale në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së, raporton Klan Kosova.

Qytetarët mbajnë flamuj kuq e zi dhe flamuj të UÇK-së, teksa protesta është paralajmëruar të nisë në orën 14:00, sipas raportimit të Klan Kosova.

Tubimi në Shkup zhvillohet në kuadër të protestave të ngjashme në vende të ndryshme në mbështetje të katërshes së UÇK-së.

“Liria e Kosovës nuk gjykohet” është slogani me të cilin protestuesit i bëjnë thirrje drejtësisë, në mbështetje të ish-udhëheqësve të UÇK-së.

Kujtojmë se protesta ishte paralajmëruar më 24 shtator, ndërsa sot po ndodh vetë tubimi në Sheshin “Skënderbeu” të Shkupit.

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