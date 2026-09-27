New York Islanders nënshkruajnë Logan Stanley me kontratë njëvjeçare
New York Islanders nënshkruajnë mbrojtësin Logan Stanley me një kontratë njëvjeçare dhe kryejnë disa lëvizje të tjera gjatë përgatitjeve të stinorit. Ekipi dërgoi disa lojtarë në AHL dhe vendosi portierin Vitek Vanecek në waivers për qëllim asignimi.
Siç raporton nhl, 28-vjeçari Logan Stanley regjistroi 26 pikë (nëntë gola, 17 asistime) në 76 ndeshje të rregullta sezonin e kaluar me Buffalo Sabres dhe Winnipeg Jets, përfshirë pesë asistime në 17 ndeshje me Buffalo pas transferimit më 6 mars. Ai nuk pati pikë në tetë ndeshje të Stanley Cup Playoffs. Mbrojtësit Kashawn Aitcheson dhe Isaiah George dhe sulmuesi Cole Eiserman u dërguan te Hamilton i AHL-it, ndërsa portieri Vitek Vanecek u vendos në waivers për qëllim asignimi. Islanders do të nisin sezonin në fushën e Toronto Maple Leafs të mërkurën (7:30 p.m. ET).
Tek Buffalo Sabres, portieri Ukko-Pekka Luukkonen u largua në fillim të periudhës së tretë në humbjen 3-1 ndaj Pittsburgh Penguins në ndeshjen e fundit miqësore për shkak të një shqetësimi në pjesën e poshtme të trupit. Trajneri Lindy Ruff tha se “ai ndjeu diçka, dhe e larguam; pjesa e poshtme e trupit. Nuk donim të merrnim rreziqe.” Ruff shtoi se portieri Alex Lyon do të mungojë për disa ditë pas një dëmtimi të pjesës së sipërme të trupit në humbjen 3-2 me kohë shtesë ndaj Detroit Red Wings. Sulmuesi Jiri Kulich nuk luajti të shtunën pasi u tërhoq për arsye paraprake gjatë takimit të enjten; sipas stafit ai stërviti të shtunën dhe ishte në përmirësim. Buffalo nis sezonin në fushën e Columbus Blue Jackets të enjten (7 p.m. ET).
Minnesota Wild raportoi se mbrojtësi Brock Faber u godit në kokë nga një gjuajtje nga pika dhe la fushën në humbjen 2-1 ndaj Dallas Stars pas periudhës së dytë. Ai qëndroi shkurtimisht në tokë, u ngrit dhe u kthye për ndërrimin e ardhshëm, ndërsa trajneri John Hynes theksoi se masat ishin kryesisht paraprake dhe se nuk ishte e qartë nëse bëhej fjalë për diçka serioze. Wild do të hapë sezonin ndaj Nashville Predators të enjten (8 p.m. ET).
Sipas nhl, këto janë lëvizjet dhe raportimet kryesore për Islanders, Sabres dhe Wild ndërsa ekipet vazhdojnë përgatitjet për sezonin e rregullt.
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