Lucie Jones rikthehet si Jenna Rink në premierën e Amerikës së Veriut të muzikalit «13 Going on 30» në Toronto
Muzikali i bazuar në filmin klasik të vitit 2004 hap sezonin festiv të Krishtlindjeve në Princess of Wales Theatre, 1 dhjetor 2026 – 24 janar 2027, si pjesë e sezonit 26/27 të Mirvish
Lucie Jones do të kthehet në rolin e Jenna Rink-ut në premierën e Amerikës së Veriut të muzikalit «13 Going on 30 – The Musical». Muzikali arrin në Toronto për një sezon të kufizuar Krishtlindjesh në Princess of Wales Theatre, nga 1 dhjetori 2026 deri më 24 janar 2027, si pjesë e sezonit 26/27 të Mirvish. Jones e krijoi rolin në premierën botërore në Manchester Opera House në shtator 2025, ku shfaqja luajti me salla të mbushura plot dhe i siguroi asaj një nominim për çmimin WhatsOnStage 2026.
Ylli uellsiane, ish-finaliste e X Factor-it (2009) dhe përfaqësuese e Mbretërisë së Bashkuar në Eurovision 2017, ka një karrierë të gjatë në West End: nga Fantine te Les Misérables dhe Elphaba te Wicked, te Jenna në Waitress dhe Elle Woods në Legally Blonde. Në krah të saj do të luajnë Dom Simpson (Moulin Rouge) si Matt Flamhaff, Grace Mouat si Lucy Wyman, Caleb Roberts si Richard, Andrew Berlin si Kyle Grandy, Morgan Scott si Wayne, Katharine Pearson si Bev dhe Iván Fernández González si Darius Mark.
Kasti numëron 44 aktorë: 22 artistë britanikë të teatrit muzikor, shumica nga produksioni origjinal i Manchester-it, luajnë “30-vjeçarët”, ndërsa 22 adoleshentë kanadezë, kryesisht në fillimet e karrierës, interpretojnë “13-vjeçarët” — duke pasqyruar strukturën e historisë që zhvillohet në dy periudha kohore.
Libri i muzikalit është shkruar nga skenaristët e filmit origjinal, Josh Goldsmith dhe Cathy Yuspa, me këngë origjinale nga Alan Zachary dhe Michael Weiner (First Date). Regjisor është Andy Fickman (Heathers), ndërsa koreografia mban firmën e Jennifer Weber (& Juliet). Bazuar në filmin e dashur të vitit 2004 me Jennifer Garner dhe Mark Ruffalo, adaptimi skenik e ka vetë Garner si producente ekzekutive — një kthim pas 22 vjetësh të komedisë romantike që nisi me dëshirën e një 13-vjeçareje të sikletshme për t’u bërë “tridhjetë, joshëse dhe e plotësuar”.
Historia ndjek Jenna Rink-un, e cila, kur dëshira e saj e ditëlindjes plotësohet, zgjohet papritur si një 30-vjeçare — redaktore e një reviste mode me një jetë në dukje perfekte. Por teksa zbërthen misterin e asaj që është bërë, ajo niset në një udhëtim për të zbuluar se çfarë (dhe kush) ka vërtet rëndësi. Biletat për sezonin e kufizuar të Torontos janë tashmë në shitje në mirvish.com.
Burimi: BroadwayWorld
https://www.broadwayworld.com/toronto/article/Lucie-Jones-Will-Lead-13-GOING-ON-30-THE-MUSICAL-NORTH-AMERICAN-PREMIERE-in-Toronto-20260921
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