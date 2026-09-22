Daniel J. Watts bashkohet me «Seven Guitars» në Lincoln Center Theater: zëvendëson Jason Dirden në rolin e Canewell-it
Rimëkëmbja Off-Broadway e dramës së August Wilson-it, me regji të Ruben Santiago-Hudson, nis më 5 nëntor në Mitzi E. Newhouse Theater; premiera zyrtare më 23 nëntor
Lincoln Center Theater njoftoi të hënën se aktori Daniel J. Watts i është bashkuar kastit të rimëkëmbjes Off-Broadway të dramës «Seven Guitars» të August Wilson-it. Watts do të luajë rolin e Canewell-it, duke zëvendësuar Jason Dirden-in, i cili u largua nga produksioni për një rol televiziv.
Produksioni do të luhet në Mitzi E. Newhouse Theater duke nisur më 5 nëntor, me premierën zyrtare më 23 nëntor, dhe do të vazhdojë deri më 10 janar 2027. Regjia është e Ruben Santiago-Hudson-it, i cili kthehet te kjo vepër pasi fitoi çmimin Tony duke krijuar vetë rolin e Canewell-it në premierën e Broadway-it në vitin 1996.
Watts i bashkohet një kasti që përfshin Chanté Adams në rolin e Ruby-së, Russell Hornsby si Floyd “Schoolboy” Barton, Kristolyn Lloyd si Vera, Michael Potts si Red Carter, Roslyn Ruff si Louise dhe John Douglas Thompson si Hedley. Kastin për rolet dytësore e plotësojnë Taylor Elise Jackson, Warner Miller, Simone Moore dhe Kevyn Morrow. Kastin e ka përzgjedhur The Telsey Office.
Pjesë e legjendarit «Century Cycle» të Wilson-it, «Seven Guitars» është vendosur në Pittsburgh-in e viteve 1940 dhe ndjek një muzikant blues që përpiqet të rifitojë gruan që do. Santiago-Hudson konsiderohet një nga interpretuesit më autoritativë të korpusit të Wilson-it: së fundmi mori një nominim për Tony si aktor për rimëkëmbjen e «Joe Turner’s Come and Gone» dhe drejtoi rimëkëmbjen fituese të Tony-t të «Jitney» në vitin 2017.
Biletat janë në shitje në LCT.org. Produksioni do të ketë koreografi nga Kenneth L. Roberson, skenografi nga Michael Carnahan, kostume nga Karen Perry dhe muzikë origjinale nga Junior Mack.
Burimi: Playbill — https://playbill.com/article/daniel-j-watts-will-join-lincoln-center-theaters-off-broadway-seven-guitars
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