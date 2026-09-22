«Cabaret» në West End: Sarah Hyland dhe Skylar Astin debutuan si Sally Bowles dhe Emcee në Kit Kat Club
Pamjet e para të dy yjeve amerikanë në rolet ikonike u publikuan ndërsa produksioni londinez kalon 1.900 shfaqjet dhe feston 60-vjetorin e muzikalit.
Sarah Hyland dhe Skylar Astin u ngjitën dje për herë të parë në skenën londineze, duke marrë rolet ikonike të Sally Bowles dhe Emcee-t në produksionin e shumëçmuar të «Cabaret»-it në Kit Kat Club (Playhouse Theatre). BroadwayWorld publikoi pamjet e para të çiftit me kostume, ndërsa të dy morën rolet nga aktorët e mëparshëm, Jamie Muscato dhe Joy Woods.
Hyland, e njohur botërisht si Haley Dunphy nga «Modern Family», sjell në Londër një përvojë të pasur teatrale: në Broadway ka luajtur Daisy Buchanan në «The Great Gatsby», Connie Francis në «Just in Time» dhe Audrey në ringjalljen Off-Broadway të «Little Shop of Horrors». Astin, i njohur si Jesse në «Pitch Perfect» dhe protagonisti i serialit «So Help Me Todd», ka në CV-në e tij origjinën e rolit të Georg Zirschnitz në «Spring Awakening» në Broadway, Mark Cohen në «Rent» dhe The Baker në «Into the Woods».
Me ta bashkohen Ronan Burns si Ernst Ludwig dhe Lindsay Atherton si Fraulein Kost/Fritzie, së bashku me Lily Frances, Peter Houston, Samuel How, Bailey Johnson, Ellie Mitchell, Kirsty Anne Shaw, Natasha Wilde dhe Nicky Wong Rush. Në produksion vazhdojnë Baker Mukasa si Clifford Bradshaw, Ruthie Henshall si Fraulein Schneider dhe Robert Hands si Herr Schultz.
Astin do të jetë në skenë deri më 12 dhjetor 2026, ndërsa Hyland deri më 23 janar 2027. Produksioni — i cili kaloi së fundmi shfaqjen e 1.900-të, duke u bërë montimi më jetëgjatë i «Cabaret»-it në historinë e West End-it — po hyn në një vit jubilar: nëntori shënon 60 vjet nga premiera e muzikalit në Broadway (nëntor 1966) dhe 5 vjet nga hapja e prodhimit të Rebecca Frecknall në Londër (nëntor 2021). Një festë speciale do të mbahet në Kit Kat Club më 20 nëntor, me bileta jubilare prej 19.66, 60 dhe 196.60 paundë.
Burimi: BroadwayWorld
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