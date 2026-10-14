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Mali i Zi

Lumi Cijevna në rrezik: URA kërkon reagim urgjent të shtetit për hidrocentralet në anën shqiptare

Anëtarja e Kryesisë së Lëvizjes Qytetare URA, Ljiljana Jokić Kapa, thotë se punimet për tre hidrocentrale të vogla në zonën e Vuklit dhe Tamarës mund të dëmtojnë rrjedhën e lumit që kalon nëpër komunën e Tuzit.

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Ljiljana Jokić Kapa nga Lëvizja Qytetare URA (Foto: URA)
Ljiljana Jokić Kapa nga Lëvizja Qytetare URA (Foto: URA)

Lumi Cijevna, i njohur në rrjedhën e sipërme si lumi i Cemit, është në rrezik nga punimet për ndërtimin e hidrocentraleve në territorin e Shqipërisë, në zonën e Vuklit dhe Tamarës, ka paralajmëruar anëtarja e Kryesisë së Lëvizjes Qytetare URA, Ljiljana Jokić Kapa, siç njofton portali CdM. Sipas saj, ndryshimet e regjimit të ujërave në pjesën e sipërme të lumit do të kishin pasoja edhe në rrjedhën e poshtme, në Mal të Zi.

Jokić Kapa thekson se një pjesë e konsiderueshme e Cijevnës kalon nëpër territorin e Malit të Zi, kryesisht nëpër komunën e Tuzit, prandaj çdo veprimtari që mund të ndryshojë rrjedhën natyrore të lumit duhet të jetë objekt i vëmendjes serioze të institucioneve. Ndërtimi i tre hidrocentraleve të vogla, sipas saj, mund të kërcënojë rrjedhën natyrore, biodiversitetin dhe ekuilibrin e ndjeshëm të gjithë ekosistemit të lumit.

Ajo u ka drejtuar institucioneve kompetente pyetjen se çfarë kanë bërë për ta mbrojtur pjesën malazeze të lumit, nëse shteti i ka shfrytëzuar të gjithë mekanizmat ndërkombëtarë juridikë dhe diplomatikë dhe nëse ka pasur informacion se punimet do të nisnin. Sipas raportimit të CdM-së, Jokić Kapa e quan të papranueshme që për fatin e lumit të flitet vetëm pasi punimet kanë filluar, në vend që të veprohej parandalueshëm dhe me transparencë, duke kujtuar se ndikimi i mundshëm ndërkufitar i këtyre projekteve është shqyrtuar edhe më herët në mekanizmat ndërkombëtarë të mbrojtjes së mjedisit.

“Përgjegjësia e Malit të Zi nuk mbaron te kufiri shtetëror”, ka porositur ajo, duke ftuar institucionet të tregojnë përgjegjësi dhe qytetarët të mos e lejojnë që problemi të anashkalohet. Lëvizja Qytetare URA, siç njoftohet, do të ndërmarrë hapa konkretë për të marrë informacion se çfarë ka bërë shteti për mbrojtjen e Cijevnës dhe më pas do të nisë veprimtari të mëtejshme për mbrojtjen e lumit.

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