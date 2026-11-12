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13 Nën 2026
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LVV-LDK zyrtarizojnë koalicionin në Shtime, LDK-ja merr katër drejtori dhe kryesuesin e Kuvendit

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LVV-LDK zyrtarizojnë koalicionin në Shtime, LDK-ja merr katër drejtori dhe kryesuesin e Kuvendit

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) dhe Lëvizja Vetëvendosje (LVV) kanë zyrtarizuar marrëveshjen e koalicionit për qeverisjen e Komunës së Shtimes.

Këtë e ka bërë të ditur kryetari i LDK-së në Shtime, Kastriot Shabani, i cili ka njoftuar se marrëveshja është formalizuar përmes nënshkrimit të aktit përkatës.

Sipas Shabanit, marrëveshja është arritur pas përpjekjeve të përbashkëta dhe bazohet në parimet e qeverisjes së mirë dhe mirëbesimit, në përputhje me ligjet në fuqi.

Si pjesë e marrëveshjes, LDK-ja në Shtime do të udhëheqë katër drejtori komunale, si dhe do të marrë pozitën e kryesuesit të Kuvendit Komunal.

Shabani ka thënë se ky bashkëpunim synon zhvillimin e qytetit dhe përmirësimin e jetës së qytetarëve të Komunës së Shtimes./Telegrafi/

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