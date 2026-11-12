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Ukraina

Prodhuesi më i madh ukrainas i vajit të lulediellit mbyll të tetë fabrikat pas sulmeve masive ruse

Kernel Holding njoftoi më 12 nëntor se ka pezulluar punën në të tetë fabrikat e nxjerrjes së vajit, pasi dronët rusë dëmtuan ndërtesat e prodhimit, pajisjet dhe depozitat e saj.

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Fushë luledielli me tym në sfond pas një sulmi ajror rus pranë Boryspilit, rajoni i Kievit.
Fushë luledielli me tym në sfond pas një sulmi ajror rus pranë Boryspilit, rajoni i Kievit. Foto: Roman Pilipey / AFP via Getty Images

Kernel Holding, prodhuesi dhe eksportuesi më i madh ukrainas i vajit të lulediellit, njoftoi më 12 nëntor se ka pezulluar operacionet në të tetë fabrikat e saj të nxjerrjes së vajit, siç njofton Kyiv Independent. Sipas komunikatës së kompanisë, ditët e fundit dronët rusë kanë shënjestruar qëllimisht vendet e prodhimit në objektet ukrainase të përpunimit, përfshirë asetet e Kernel-it, duke dëmtuar ndërtesa prodhimi, pajisje dhe depozita.

Nxjerrja e vajit mbart rrezik të lartë zjarri, ndaj një goditje droni mund të shkaktojë zjarre në shkallë të gjerë dhe të rrezikojë personelin. Kompania tha se siguria e punonjësve ishte arsyeja kryesore e vendimit për pezullim dhe se të gjithë punonjësit janë aktualisht të sigurt.

Kernel ka pezulluar edhe të gjitha blerjet e farave, por thotë se ruan stabilitet të plotë operacional e financiar. Kompania vazhdon të dërgojë inventarin nga magazinat dhe të përmbushë marrëveshjet e mëparshme me fermerët ukrainas.

Para pushtimit të plotë rus, Kernel përbënte rreth 9% të prodhimit botëror të vajit të lulediellit dhe ishte prodhuesi dhe eksportuesi më i madh në botë. Kompania ka tetë fabrika, me një kapacitet vjetor deri në 3.5 milionë tonë fara luledielli.

Njoftimi vjen dy ditë pasi një burim i inteligjencës ushtarake ukrainase (HUR) i tha medias se Rusia po përgatit goditje ndaj objekteve të industrisë ushqimore — përfshirë fabrikat e vajit të lulediellit, depo gruri, fabrika qumështi, përpunim mishi dhe ferma shpendësh — për të destabilizuar sigurinë ushqimore. Natën para njoftimit, Forca Ajrore e Ukrainës raportoi se Rusia lëshoi raketa balistike Iskander-M dhe S-400, raketa Zircon dhe 123 dronë sulmues me rreze të gjatë, përfshirë 72 reaktivë, ndërsa dëme u raportuan në tetë rajone.

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