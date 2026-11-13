Steve Carell dhe John C. Reilly bashkohen në Broadway: dyshja komike prin ringjalljen e «The Odd Couple» të Neil Simon-it
Komedia klasike e vitit 1965 kthehet në Stephen Sondheim Theatre nga 3 marsi 2027 për 15 javë, me regji të Thomas Kail-it të «Hamilton»-it dhe një kast ku bëjnë pjesë edhe Laura Benanti e James Monroe Iglehart
Broadway do të ketë pranverën e ardhshme një nga dyshet më të pritura komike të viteve të fundit. Siç njofton Playbill, Steve Carell dhe John C. Reilly do të jenë protagonistët e ringjalljes së re të «The Odd Couple», komedisë klasike të Neil Simon-it, që nis shfaqjet më 3 mars 2027 në Stephen Sondheim Theatre dhe hapet zyrtarisht më 23 mars, për një sezon të kufizuar prej 15 javësh.
Carell, i njohur botërisht si Michael Scott i «The Office», do të jetë Felix Ungar, maniaku i rregullit dhe i pastërtisë, ndërsa Reilly do të jetë Oscar Madison, shoku i tij i dhomës, i çrregullt dhe i shkujdesur. Kasti plotësohet me fituesen e çmimit Tony, Laura Benanti, në rolin e Gwendolyn Pigeon, Kevin Del Aguila si Roy, fituesin e Tony-t, James Monroe Iglehart, si Murray, Rob McClure si Vinnie, Heléne Yorke si Cecily Pigeon dhe David Zayas si Speed.
Regjinë e mban Thomas Kail, fituesi i çmimit Tony për «Hamilton»-in, i cili është edhe një nga producentët e shfaqjes, përkrah Jeffrey Seller-it, The Season (Mike Karns dhe Steven Tartick) dhe Emanuel Azenberg-ut. Skenografia është e David Korins-it, kostumet e Brenda Abbandandolo-s, ndriçimi i Stacey Derosier dhe zëri i Jill BC Du Boff. «Neil Simon shkroi një nga komeditë e mëdha amerikane dhe është nder e emocion të jem pjesë e këtij ekipi të jashtëzakonshëm që e kthen këtë vepër në Broadway», ka thënë Kail, duke shtuar se poshtë humorit të jashtëzakonshëm vepra ka diçka thellësisht njerëzore dhe se Carell e Reilly dinë ta bëjnë publikun të qeshë me të madhe në një çast dhe ta prekin thellë në tjetrin.
«The Odd Couple» u vu në skenë për herë të parë në vitin 1965, me regji të Mike Nichols-it dhe me Walter Matthau e Art Carney në rolet kryesore, dhe u bë një sukses afatgjatë. Versioni filmik i vitit 1968, me Matthau-n përballë Jack Lemmon-it, i dha jetë më pas tri serialeve televizive (1970, 1982 dhe 2015) dhe një seriali të animuar në vitin 1975. Në Broadway vepra është kthyer dy herë: në vitin 1985 me një kast tërësisht femëror, me Rita Moreno-n dhe Sally Struthers, dhe në vitin 2005 me Nathan Lane e Matthew Broderick. Ringjallja e re shënon edhe 100-vjetorin e lindjes së Simon-it.
Parashitja e biletave për mbajtësit e kartave Amex nisi më 12 nëntor, ndërsa shitja e përgjithshme nis më 17 nëntor në orën 10:00, përmes faqes OddCoupleBroadway.com.
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