EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
S&P 500 7,126 ▲1.2 % DOW 49,447 ▲1.79 % NASDAQ 24,468 ▲1.52 % NAFTA 84.00 ▼7.86 % ARI 4,849 ▲0.85 % S&P 500 7,126 ▲1.2 % DOW 49,447 ▲1.79 % NASDAQ 24,468 ▲1.52 % NAFTA 84.00 ▼7.86 % ARI 4,849 ▲0.85 %
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
18 Apr 2026
Machado refuzon të takohet me kryeministrin spanjoll, Sanchez zbulon arsyen

· 2 min lexim

Kryeministri spanjoll, Pedro Sanchez ka njoftuar se liderja e opozitës venezueliane, Maria Corina Machado ka refuzuar një takim me të pasi ai dhe qeveria e tij e ftuan gjatë vizitës së saj në Spanjë. Sipas tij, refuzimi erdhi pasi Machado nuk e konsideroi si “të përshtatshëm” të zhvillonte një takim me Sanchez.

Mungesa e kontaktit të Machados me ndonjë anëtar të qeverisë së koalicionit të majtë të Spanjës bie ndesh me takimet e saj të planifikuara me opozitën e krahut të djathtë të vendit ndaj Sanchez.

Kryeministri tha se është i lumtur të takohet me laureaten e Çmimit Nobel për Paqen 2025 sa herë që ajo dëshiron.

“Dyert tona janë të hapura për të gjithë udhëheqësit e opozitës venezueliane”, tha Sanchez, duke nënvizuar se shumë prej tyre jetojnë në mërgim në Spanjë.

Sanchez, duke folur në një konferencë për shtyp së bashku me Presidentin brazilian Luiz Inacio Lula da Silva pas një takimi dypalësh, tha se e ardhmja e Venezuelës duhet të vendoset në mënyrë demokratike nga qytetarët e saj pa asnjë ndërhyrje të huaj.

Machado ka zhvilluar bisedime me liderë botërorë, përfshirë Presidentin e SHBA-së Donald Trump dhe Presidentin francez Emmanuel Macron, që kur është larguar nga Venezuela, ku ajo ishte fshehur.

Ajo ka lobuar që opozitës venezueliane t’i jepet një rol në përcaktimin e së ardhmes së vendit, pasi SHBA-të rrëzuan nga pushteti udhëheqësin shumëvjeçar Nicolas Maduro në janar.

Më herët të premten, Machado u takua me kreun e Partisë Popullore konservatore, Alberto Nunez Feijoo. Më vonë gjatë ditës, ajo do të mbajë një konferencë të përbashkët për shtyp me Santiago Abascal, kreun e partisë së ekstremit të djathtë Vox.

Të shtunën, Machado do të mirëpritet nga udhëheqësja rajonale e Madridit, Isabel Diaz Ayuso, një nga kritiket më të ashpra të Sanchez.

