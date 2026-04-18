Më shumë se gjysma e britanikëve mbështesin rikthimin në BE 10 vjet pas Brexit
Mbështetja për ribashkimin me BE-në po rritet midis votuesve britanikë, me më shumë se 80% të mbështetësve të Partisë Lauriste, Demokratët Liberal dhe të Partisë së Gjelbër që e favorizojnë këtë opsion, sipas një studimi që harton qëndrimet e votuesve 10 vjet pas referendumit të Brexit-it.
Qasja “e heshtur” e Partisë Laburiste ndaj kësaj çështjeje do të thotë se ajo rrezikon të humbasë mbështetjen midis votuesve progresivë, thanë ekspertët si pjesë e një studimi nga “Best for Britain”.
Ndërsa 61% e të gjithë votuesve mbështetën qasjen aktuale të qeverisë ndaj marrëdhënieve me BE-në, vetëm 19% e bënë këtë “fuqishëm”, tregoi hulumtimi.
Një kthim i plotë në BE u mbështet nga 53% e të gjithë votuesve, me mbështetje prej 83% midis votuesve të Partisë Laburiste, 84% të Demokratëve Liberalë dhe 82% të të Gjelbërve, sipas sondazheve.
Nga votuesit konservatorë dhe reformistë, 39% dhe 18% e mbështetën politikën përkatësisht, zbuloi lëvizja “Best for Britain”.
Studiuesit testuan gjashtë skenarë, duke përfshirë vazhdimin e politikës me ambicie të ulët të Partisë Laburiste, mbajtjen e marrëveshjes së Boris Johnson, devijimin e mëtejshëm, bashkimin me bashkimin doganor dhe tregun e vetëm, dhe ribashkimin me BE-në.
Ribashkimi në bashkimin doganor dhe tregun e vetëm, të cilin Partia Laburiste e kundërshton fuqimisht, do të ishte një sfidë politike, pasi do të rihapte përçarjet e së kaluarës.
Përpjekja e Partisë Laburiste për të zvogëluar barrierat tregtare për eksportet bujqësore përmes një marrëveshjeje sanitare dhe fitosanitare (SPS) ofron një pamje të miratimit të rregullave që do të vijnë.
Që nga Brexit në vitin 2020, Mbretëria e Bashkuar ka ndryshuar qëndrim në 76 rregulla dhe rregullore në lidhje me negociatat mbi marrëveshjen SPS, e cila është hartuar për të zvogëluar dokumentacionin për eksportuesit e ushqimit bujqësor.
