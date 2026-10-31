Malware-i VOLTA vjedh kredenciale dhe portofola kripto, pastaj përdor inteligjencën artificiale për të renditur viktimat më të vlefshme
Cisco Talos zbuloi infostealer-in që vetë-fshihet pas vjedhjes: mbledh kredenciale, sesione dhe portofola kriptomonedhash, ndërsa modelet e mëdha gjuhësore profilizojnë viktimat dhe renditin asetet e tyre më të vlefshme.
Njësia e inteligjencës së kërcënimeve Cisco Talos ka zbuluar një program keqdashës të tipit infostealer, të quajtur VOLTA, që shënon një hap të ri në përdorimin e inteligjencës artificiale nga krimi kibernetik. Siç njofton Cisco Talos në analizën e publikuar të shtunën, malware-i vjedh kredenciale, sesione të ruajtura dhe portofola kriptomonedhash nga kompjuteri i infektuar dhe më pas vetë-fshihet për të vështirësuar gjurmimin.
Sipas raportimit të revistës Wired në buletinin e saj Kernel Panic, komponenti i quajtur “Volta-Autodoxer” përdor mjete të inteligjencës artificiale për të mbledhur sasi të mëdha të dhënash për viktimat — nga kredencialet e hyrjes dhe numrat e kartave të kreditit, te sesionet e Discord-it dhe faturat e shërbimeve si UberEats — duke ndërtuar kështu automatikisht një profil të detajuar të secilit person të prekur.
Risia kryesore, siç thekson Cisco Talos, është vlerësimi me inteligjencë artificiale: modelet e mëdha gjuhësore (LLM) analizojnë të dhënat e vjedhura, profilizojnë viktimat dhe renditin asetet e tyre më të vlefshme, në mënyrë që sulmuesit të dinë menjëherë se cilat llogari dhe portofola vlejnë më shumë për shfrytëzim ose shitje të mëtejshme.
Zbulimi vjen në vazhdën e hulumtimeve të Cisco Talos për malware të integruar me inteligjencë artificiale — vetëm dy ditë më parë njësia përshkroi kornizën e komandimit NIK C2, ndërsa në shtator prezantoi mjetin kërkimor CAIRN për gjurmimin e kësaj kategorie të re kërcënimesh, shenjë se sulmuesit po e zhvendosin gjithnjë e më shumë vendimmarrjen te modelet e AI-së.
Për përdoruesit, rasti VOLTA rikujton se rreziku nuk mbaron te fjalëkalimet: sesionet e ruajtura në shfletues dhe portofolat e kriptomonedhave janë po aq të lakmuara. Ekspertët e sigurisë rekomandojnë vazhdimisht vërtetimin me dy faktorë, menaxherë fjalëkalimesh dhe kujdes ndaj skedarëve e zgjatimeve të shkarkuara nga burime të paverifikuara.
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