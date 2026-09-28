Puerto Rico debuton në hokejin inline në Lojërat Botërore 2026, një hap përpara për sportin në ishull
Puerto Rico do të konkurrojë për herë të parë në turneun e hokejit inline të Lojërave Botërore World Skate 2026, që mbahet në Asunción, Paraguai, nga 2 deri më 18 tetor. Një ekip i të rriturve nga territori karibik do të jetë ndër 23 vendet pjesëmarrëse në konkurset e inline hockey për divizionet senior dhe junior, te meshkujt dhe femrat. Sukseset e mëparshme të ishullit përfshijnë fitoren e Development Cup të IIHF në Andorra në 2025 për meshkujt dhe medaljen e artë në serinë IIHF Women’s 3×3 në Buenos Aires po atë vit për femrat.
Siç raporton nhl, më shumë se 10,000 atletë dhe staf nga mbi 100 vende pritet të marrin pjesë në Lojërat World Skate, që përfshijnë 12 disiplina si hokeji, skating shpejtësie, skateboarding dhe roller derby. Scott Vargas, president i Puerto Rico Ice Hockey Association, tha se qëllimi i organizatës ka qenë gjithmonë të përfaqësojë Puerto Ricon në nivele të larta ndërkombëtare dhe se pjesëmarrja në këtë event përbën “skenën më të lartë” ku ata kanë garuar deri tani, një mundësi për të treguar potencialin e lojtarëve të rinj që fillojnë në inline me synimin e kalimit në akull.
Puerto Rico është anëtare asociate e IIHF që nga 2022, por ishulli nuk ka pasur një pistë të brendshme akulli që nga dëmtimi dhe mbyllja e Aguadilla Ice Skating Arena pas Uraganit Maria në 2017. PRIHA, e themeluar në 2020 me lojtarë me prejardhje portorikane nga e gjithë Amerika e Veriut, ka punuar për zhvillimin e hokejit në ishull përmes futjes së ball dhe inline hockey, ndërtimit të një objekti të brendshëm për dek/inline dhe lansimit të Ligës Boricua. Ajo gjithashtu ka nisur programin “Palos en Manos” në tre shkolla, duke dhuruar shkopa, topa dhe porta, dhe organizoi në gusht një festival hokeji me shfaqje inline dhe një turne rrugor të hokejit, të parin në rajon në këtë format.
Ekipi për World Skate përbëhet nga lojtarë inline nga vetë ishulli dhe nga lojtarë kryesisht të akullit me origjinë portorikane nga SHBA që kanë eksperiencë në inline. Disa lojtarë morën përvojë në Serinë Andes të International Inline Hockey Series në Bogota në qershor, ku ndeshjet ishin me ritëm të shpejtë dhe taktike. Trajner i ekipit u emërua Rich Garvey, i cili ka ndihmuar programet e Kolumbisë dhe udhëhoqi Grand Canyon University drejt titullit kombëtar të roller hockey në 2024. Garvey vlerëson se sukses do të jetë të fitohen ndeshjet e pritshme, të shihen lojtarë që luajnë mbi pritshmëritë dhe të përftohen fitore taktike gjatë ndeshjeve.
Grupi i Puerto Ricos në divizionin senior meshkuj është Grupi C, ku do të përballen me Gjermaninë, Uruguajin, Kilin dhe Rusinë; Shtetet e Bashkuara ndodhen në Grupin A së bashku me Francën, Namibinë, Sllovakinë dhe Zvicrën. Sipas nhl, kjo pjesëmarrje shihet si një hap i rëndësishëm për zhvillimin e hokejit në Puerto Rico dhe si mundësi për të frymëzuar gjeneratat e reja që të nisin me inline dhe të synojnë më pas transferimin në akull.
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