Maqedonci diskuton me homologun polak për thellimin e bashkëpunimit në mbrojtje
Në takimin me zëvendëskryeministrin dhe ministrin e Mbrojtjes së Polonisë, Ëładysłaë Kosiniak-Kamysz, ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, diskutoi për zhvillimet aktuale të sigurisë në nivel botëror dhe evropian, si dhe për mundësitë e avancimit të bashkëpunimit dypalësh në fushën e mbrojtjes.
Sipas një njoftimi për media thuhet se gjatë takimit, ministri i Mbrojtjes e njoftoi homologun polak për situatën e sigurisë në Kosovë dhe përparimin e arritur në zhvillimin dhe avancimin e kapaciteteve mbrojtëse të vendit.
“Vëmendje e veçantë iu kushtua thellimit të bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes, me theks të veçantë te mundësitë e bashkëprodhimit, si një fushë me potencial për zgjerimin e partneritetit ndërmjet dy vendeve”, thuhet në njoftim.
Po ashtu siç thuhet në njoftim ministri Maqedonci shprehu mirënjohjen për mbështetjen e vazhdueshme të Polonisë për sigurinë e Kosovës përgjatë 27 viteve të fundit, si dhe për kontributin e ushtarakëve polakë në kuadër të misionit të KFOR-it.
“Kosova dhe Polonia vazhdojnë të bashkëpunojnë në çështje me interes të përbashkët në fushën e sigurisë dhe të mbrojtjes, duke synuar avancimin e mëtejmë të partneritetit ndërmjet dy vendeve”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/
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