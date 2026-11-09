Marlins synojnë majtasit Morejon, Vesia dhe Newcomb për bullpenin
Sipas MLB Trade Rumors, që citon Kevin Barral të Fish On First, Miami Marlins synojnë të forcojnë bullpenin e tyre me hedhës me dorën e majtë. Barral liston Adrian Morejon, Alex Vesia dhe Sean Newcomb si objektiva në listën e dëshirave të Miamit, me Vesian të preferuar mbi Newcomb.
Një raport i Miami Herald, nga Barry Jackson, tregoi se Marlins kërkojnë përmirësime në rotacion, në bullpen dhe në të paktën njërën nga situatat e corner infield ose të outfield. Barral shton se skuadra do të preferonte të sillte një goditës me dorën e djathtë dhe hedhës me dorën e majtë, sepse Marlins tashmë kanë një numër të mirë goditësish majtas dhe një mbingarkesë hedhësish djathtas.
Nevoja për majtas është e dukshme: Cade Gibson dhe prospekti Dax Fulton janë të vetmit majtas të shëndetshëm në listën 40-lojtarëshe, ndërsa Robby Snelling dhe Andrew Nardi — ky i fundit kandidat për non-tender — po shërohen nga operacione internal brace.
Emri më i madh në listë është Morejon, por ardhja e tij te Marlins do të ishte një befasi e madhe: do të kërkonte patjetër që pronari Bruce Sherman të bënte shpenzimin e tij më të madh për një agjent të lirë që kur bleu skuadrën mbi nëntë vjet më parë. Kontrata katërvjeçare prej 53 milionë dollarësh e Avisail Garcia është marrëveshja më e madhe e agjentit të lirë të epokës Sherman, ndërsa gjatë tre sezoneve që Peter Bendix ka qenë president i operacioneve të bejsbollit, marrëveshja njëvjeçare prej 13 milionë dollarësh e Pete Fairbanks nga dimri i kaluar është shenja më e lartë e klubit.
MLBTR parashikoi që Morejon të merrte një marrëveshje pesëvjeçare prej 80 milionë dollarësh, dhe ai u rendit i teti në listën e tyre të 50 agjentëve të lirë më të mirë. Morejon dhe David Bednar shihen gjerësisht si hedhësit më të mirë të këtij viti; Morejonit i mungon përvoja e Bednar si closer, por është më shumë se katër vjet më i ri dhe ka qenë një hedhës elitar setup nga bullpeni i Padres gjatë tre viteve të fundit.
Buxheti e bën një lëvizje të tillë edhe më të vështirë për t’u imagjinuar. Paga e përafërt prej 83.2 milionë dollarësh e Miamit në 2026 ishte e dyta më e ulëta në bejsboll, dhe vetëm rreth 79.25 milionë dollarë janë në libra për 2027; asnjë lojtar nuk është nën kontratë përtej 2027. Sipas këndvështrimit të marrëveshjes kolektive (CBA), nëse pronarët arrijnë dëshirën e tyre për një kufi page dhe një dysheme page të lidhur me të, Marlins do të duhej të më shumë se dyfishonin pagën e tyre për të arritur parashikimin e dyshemesë në propozimin më të fundit të ligës.
Pavarësisht buxhetit të reduktuar, Marlins kanë qenë të respektueshëm gjatë dy sezoneve të fundit, duke fituar 79 ndeshje në 2025 dhe 80 ndeshje në 2026.
Vesia u rendit i 27-ti në listën e Top 50 dhe u parashikua të nënshkruante një kontratë dyvjeçare prej 26 milionë dollarësh, pas gjashtë sezonesh si hedhës i besueshëm setup për Dodgers. Vesia ishte zgjedhja e raundit të 17-të e Miamit në vitin 2018, debutoi me 4 1/3 innings në pesë ndeshje për Marlins e vitit 2020, dhe u shkëmbye, së bashku me Kyle Hurt, në Los Angeles në shkurt 2021 për hedhësin Dylan Floro. Trajneri Clayton McCullough e njeh mirë nga koha e tij në stafin e trajnerëve të Dodgers.
Newcomb, ndërkohë, ka pasur prodhim të luhatshëm gjatë 10 sezoneve të tij në MLB, por sezoni i tij i mirë i 2025 me Red Sox dhe Athletics u shpërblye me një kontratë njëvjeçare prej 4.5 milionë dollarësh me White Sox dimrin e kaluar. Në 2026 ai regjistroi ERA 3.09, një shkallë strikeout prej 22.6%, një shkallë grounder prej 44.4% dhe një shkallë walk prej 9.1% në 90 1/3 innings për Çikagon, plus një ERA 2.57 në shtatë innings të postseasonit. Ai shpesh punoi si hedhës me shumë innings, me gjashtë pseudo-starte si opener ose si pjesa e parë e një piggyback.
Pozicioni i closer-it te Miami është i hapur: Michael Petersen, Calvin Faucher, Ronny Henriquez, Anthony Bender ose të tjerë mund të luftojnë për këtë rol në stërvitjen e pranverës. Morejon ka vetëm tetë save në karrierë.
Për rotacionin, Barral shkruan se Marlins kanë “hedhur një rrjetë të gjerë”. Dustin May dhe Patrick Sandoval janë emra për t’u ndjekur, duke sugjeruar interes për startues me angazhime afatshkurtra, por nuk është e qartë nëse ka pasur bisedime të forta me ndonjërin.
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