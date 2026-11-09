Phillies shikojnë Ha-Seong Kim si siguri për shortstopin, ndërsa e ardhmja e Turner është në pikëpyetje
Sipas MLB Trade Rumors, që citon Jim Salisbury të NBC Sports Philadelphia, Philadelphia Phillies janë të interesuar për agjentin e lirë Ha-Seong Kim. Salisbury përmend gjithashtu Mauricio Dubón si një tjetër agjent të lirë që do të përshtatej, por Dubón po kërkon një marrëveshje shumëvjeçare, ndërsa Phillies po synojnë një kandidat njëvjeçar për rikthim në formë, gjë që e bën Kim përshtatjen më të mundshme.
Kim ka shumë përvojë në shortstop dhe, në përgjithësi, është vlerësuar mirë aty. Ai ka gjithashtu përvojë të gjerë në bazën e dytë dhe në të tretën, kështu që mund të lëvizë nëpër pozicione nëse është e nevojshme.
Në muajt e parë të vitit 2026, infield-i i Phillies kishte kryesisht Alec Bohm në të tretën, Trea Turner në shortstop, Bryson Stott në të dytën dhe Bryce Harper në të parën. Phillies morën Luis Arraez në afatin e shkëmbimeve dhe bënë ndryshime: Stott kaloi në të tretën, Bohm në të parën dhe Harper në fushën e djathtë. Pas sezonit, Arraez, Bohm dhe lojtari i dobishëm Edmundo Sosa u bënë të gjithë agjentë të lirë.
E ardhmja e Turner është në pikëpyetje: presidenti i operacioneve të bejsbollit, Dave Dombrowski, ka thënë se Turner duhet të përmirësojë mbrojtjen për të qëndruar në shortstop. Matjet e tij mbrojtëse në vitin 2026 ishin: Outs Above Average 8 nën nivelin mesatar, Fielding Run Value 9 nën nivelin mesatar dhe Defensive Runs Saved 17 nën nivelin mesatar — më e dobëta në ligë në atë pozicion. Turner është 33 vjeç dhe mbush 34 vjeç në qershor.
Prospekti Aidan Miller pothuajse e humbi tërësisht vitin 2026 për shkak të problemeve me shpinën; ai luajti në 4 ndeshje në shtator dhe ka shtuar edhe 15 të tjera në Arizona Fall League. Phillies me gjasë do ta dërgojnë atë në Triple-A për më shumë paraqitje në vitin 2027; përvoja e tij në nivelin më të lartë të ligave të vogla është vetëm 8 ndeshje në vitin 2025.
Nga viti 2022 deri në vitin 2024 me Padres, Kim luajti në 423 ndeshje, me 39 home run, 72 baza të vjedhura, një linjë .250/.336/.385, 106 wRC+ dhe 10.5 fWAR gjatë asaj periudhe.
Sezoni i tij i vitit 2024 u ndërpre kur ai grisi labrumin në shpatullën e djathtë dhe iu nënshtrua operacionit. Në vitin 2025 ai humbi gjithashtu kohë për shkak të problemeve me pulpën e këmbës dhe me shpinën, luajti vetëm në 48 ndeshje të ndara mes Tampa dhe Atlanta, duke goditur .234/.304/.345 (83 wRC+).
Atlanta e rinënshkroi atë për vitin 2026, por para sezonit Kim rrëshqiti në akull në Korenë e Jugut, vendi i tij i lindjes, dhe grisi një tendin në gishtin e mesëm të dorës së djathtë; kjo e kufizoi atë në 51 ndeshje dhe në një linjë .116/.219/.140.
Dimrin e kaluar Kim mori një kontratë njëvjeçare prej 20 milionë dollarësh; tani është 31 vjeç dhe, pas një viti 2026 shumë të vështirë, nuk do të marrë asgjë pranë asaj shume. MLB Trade Rumors parashikoi se Dubón mund të siguronte një marrëveshje dyvjeçare prej 18 milionë dollarësh, me mundësi edhe për një marrëveshje trevjeçare.
Nëse nuk është Kim, rinënshkrimi i Sosa ose dikush si Isiah Kiner-Falefa mund të plotësonte një rol të ngjashëm. Tregu i shkëmbimeve mund të përfshijë Jeremy Peña ose Zach Neto, por nuk është e qartë nëse ata janë të disponueshëm.
Afatgjatë, Stott hyn në agjenci të lirë pas vitit 2027; Turner është nën kontratë deri në vitin 2033, por shtëpia e tij mbrojtëse afatgjatë mbetet e paqartë.
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