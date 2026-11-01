Marmitako baske — zierja e peshkatarëve me ton, patate dhe speca
Një zierje e thjeshtë dhe e shijshme nga anijet e peshkimit baske, ku toni i freskët bashkohet me patatet, specat dhe domatet në një lëng të trashë e aromatik.
Marmitako është zierja tradicionale e peshkatarëve baskë të Gjirit të Biskajës, e lindur në anijet e tonit, ku emri vjen nga “marmita” (tenxherja).
Përbërësit (për 4 porcione)
- 800 g ton i freskët (bonito), i prerë në kubë
- 1 kg patate
- 2 qepë
- 2 speca jeshilë
- 1 spec i kuq
- 2 domate të pjekura
- 3 thelpinj hudhër
- 120 ml vaj ulliri
- 1 lugë çaji paprikë e ëmbël
- 2 speca të thatë choricero (ose 1 lugë gjelle pastë choricero; opsionale)
- 1 litër lëng peshku ose ujë
- kripë dhe piper i zi
- majdanoz i freskët për servirje
Hapat e përgatitjes
- Prit tonin në kubë rreth 2–3 cm, kriposeni lehtë dhe lëreni mënjanë.
- Qëroni patatet dhe pritini në copa, duke i “thyer” pak në fund që lëngu të trashet.
- Në një tenxhere të gjerë ngrohni vajin e ullirit dhe skuqni qepët e grira hollë dhe hudhrën derisa të zbuten.
- Shtoni specat e prerë dhe skuqini edhe pak, pastaj shtoni domatet e qëruara e të grira dhe paprikën; ziejini ngadalë derisa të bëhet një salcë e trashë.
- Shtoni patatet dhe specat choricero (ose pastën), mbulojini me lëng peshku ose ujë dhe ziejini në zjarr të ulët rreth 25–30 minuta, derisa patatet të zbuten.
- Shtoni kubët e tonit, mbulojeni tenxheren dhe hiqeni nga zjarri; lëreni të pushojë 10 minuta — toni piqet me nxehtësinë e mbetur dhe nuk duhet të ziejë gjatë, që të mos thahet.
- Servireni të nxehtë, me majdanoz të freskët të grirë sipër dhe bukë të freskët.
Koha: përgatitje rreth 20 minuta, gatim rreth 35 minuta; 4 porcione.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.