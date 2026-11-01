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Marmitako baske — zierja e peshkatarëve me ton, patate dhe speca

Një zierje e thjeshtë dhe e shijshme nga anijet e peshkimit baske, ku toni i freskët bashkohet me patatet, specat dhe domatet në një lëng të trashë e aromatik.

· 2 min lexim

Marmitako është zierja tradicionale e peshkatarëve baskë të Gjirit të Biskajës, e lindur në anijet e tonit, ku emri vjen nga “marmita” (tenxherja).

Përbërësit (për 4 porcione)

  • 800 g ton i freskët (bonito), i prerë në kubë
  • 1 kg patate
  • 2 qepë
  • 2 speca jeshilë
  • 1 spec i kuq
  • 2 domate të pjekura
  • 3 thelpinj hudhër
  • 120 ml vaj ulliri
  • 1 lugë çaji paprikë e ëmbël
  • 2 speca të thatë choricero (ose 1 lugë gjelle pastë choricero; opsionale)
  • 1 litër lëng peshku ose ujë
  • kripë dhe piper i zi
  • majdanoz i freskët për servirje

Hapat e përgatitjes

  1. Prit tonin në kubë rreth 2–3 cm, kriposeni lehtë dhe lëreni mënjanë.
  2. Qëroni patatet dhe pritini në copa, duke i “thyer” pak në fund që lëngu të trashet.
  3. Në një tenxhere të gjerë ngrohni vajin e ullirit dhe skuqni qepët e grira hollë dhe hudhrën derisa të zbuten.
  4. Shtoni specat e prerë dhe skuqini edhe pak, pastaj shtoni domatet e qëruara e të grira dhe paprikën; ziejini ngadalë derisa të bëhet një salcë e trashë.
  5. Shtoni patatet dhe specat choricero (ose pastën), mbulojini me lëng peshku ose ujë dhe ziejini në zjarr të ulët rreth 25–30 minuta, derisa patatet të zbuten.
  6. Shtoni kubët e tonit, mbulojeni tenxheren dhe hiqeni nga zjarri; lëreni të pushojë 10 minuta — toni piqet me nxehtësinë e mbetur dhe nuk duhet të ziejë gjatë, që të mos thahet.
  7. Servireni të nxehtë, me majdanoz të freskët të grirë sipër dhe bukë të freskët.

Koha: përgatitje rreth 20 minuta, gatim rreth 35 minuta; 4 porcione.

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