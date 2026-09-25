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Mali i Zi

Marta Kos pas bisedës telefonike me Spajiqin: Uniteti politik, kyç për mbylljen me sukses të negociatave me BE-në

Komisarja e BE-së për zgjerimin njoftoi në rrjetin X se Mali i Zi ka hyrë në fazën finale të negociatave të anëtarësimit; theksoi ruajtjen e unitetit politik, vrullin e reformave dhe forcimin e marrëdhënieve të mira fqinjësore.

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Komisarja e BE-së për zgjerimin, Marta Kos. Foto: Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Komisarja e Bashkimit Evropian për Zgjerimin, Marta Kos, zhvilloi një bisedë telefonike me kryeministrin e Malit të Zi, Milojko Spajiq, mbi hapat e mbetur drejt mbylljes së negociatave të anëtarësimit — e njoftoi ajo vetë në rrjetin social X.

Sipas komisarës, Mali i Zi tashmë ka hyrë në fazën finale të negociatave me Brukselin. “Për mbylljen me sukses të negociatave është kyçe ruajtja e unitetit politik dhe e stabilitetit brenda Malit të Zi”, u shpreh Kos.

Ajo theksoi gjithashtu rëndësinë e ruajtjes së vrullit në zbatimin e reformave të mbetura, si dhe të forcimit të përpjekjeve për përmirësimin e marrëdhënieve të mira fqinjësore.

Thirrja e komisarës vjen në një moment kur Podgorica synon mbylljen e kapitujve të rinj negociues përpara konferencës ndërqeveritare të tetorit, me objektivin e shpallur të anëtarësimit në vitin 2028.

Burimi: Portal Analitika

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